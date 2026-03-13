Slušaj vest

Palermoje jedan od najživopisnijih gradova Mediterana. Glavni grad Sicilije nije samo destinacija za odmor; to je mesto koje vas podstiče da usporite, probate nešto novo i zaljubite se u autentičnu, pomalo haotičnu lepotu Italije. Upravo ovde počinje letovanje koje nudi mnogo više od samog boravka na plaži – ulaznica u svet u kojem svaki kamen ima svoju priču.

Foto: Promo

Palermo je fascinantan spoj civilizacija. Dok šetate centrom, videćete raskošnu arhitekturu u kojoj se prepliću uticaji Normana, Arapa i španskog baroka. Od veličanstvenog pozorišta Teatro Massimo do uskih ulica koje vode ka skrivenim trgovima, grad odiše energijom koja je istovremeno elegantna i autentično mediteranska. Obližnji Ćefalu (Cefalù) dodaje toj priči dozu romantike – ovaj srednjovekovni gradić podno ogromne stene važi za jedan od najlepših prizora koje ćete ikada videti na obalama Sicilije.

Foto: Promo

Iako je Palermo kulturna prestonica, njegova obala je pravi raj za ljubitelje mora. Regije poput Terašinija (Terrasini) i Kampofelića (Campofelice di Roccella) nude prostrane hotele i dugačke plaže gde se plavetnilo Tirenskog mora spaja sa horizontom. Za one koji traže čuveni sicilijanski „tirkiz“, tu je legendarna plaža Mondello, gde sitan pesak i kristalno čisto more stvaraju ambijent dostojan najlepših razglednica.

Foto: Promo

Ne možete govoriti o Palermu, a ne pomenuti hranu. Ovo je grad koji je svetsku slavu stekao svojom street food kulturom. Miris sveže pečenih arancina, autentična pasta sa sardinama i slatki greh u vidu sicilijanskih cannola sa rikotom prate vas na svakom koraku. Večera uz čašu lokalnog vina Nero d’Avola dok sunce zalazi nad obalom trenutak je zbog kojeg ćete poželeti da se na Siciliju vraćate iznova.

Ponuda turističke agencije 1 A Travel za sezonu 2026. bogatija je za Palermo, čime se otvara direktan put ka jednom od najuzbudljivijih delova Sicilije. Putnicima su na raspolaganju letovi kompanije Air Serbia svake srede, što putovanje čini jednostavnim i komfornim, bez dodatnih presedanja. Prvi polazak planiran je za 3. jun, dok su aranžmani koncipirani na bazi sedam noćenja.

Foto: Promo

Bilo da se odlučite za luksuzni rizort u Kampofeliću ili šarmantni hotel u neposrednoj blizini Ćefalua, nedelja dana na Siciliji idealna je prilika za istinski odmor. To je vreme rezervisano za opuštanje i uživanje u autentičnom dolce vita ritmu, uz savršenu ravnotežu između istraživanja ostrva i odmora pored mora.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka putem stranice Moj nalog.

Foto: Promo

Za sva dodatna pitanja i stručne savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.