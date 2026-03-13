Slušaj vest

Za ukidanje lista čekanja potrebno je više operacija popodne i vikendom, dodatna ulaganja u zdravstvo i bolja organizacija rada, rekao je za RTS ministar zdravlja Zlatibor Lončar, i obećao da će svi koji se nalaze na listama u narednih godinu do godinu i po dana biti operisani.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da liste čekanja postoje u svim zdravstvenim sistemima, ali da Srbija ima plan da ih u značajnoj meri smanji u narednom periodu.

"Liste čekanja postoje svuda u svetu. Mi smo pokazali da možemo da ih rešimo. Da nije bilo korone, one bi danas bile minimalne", rekao je Lončar.

Kako je naveo, građanima je najvažnije da znaju kada će doći na red za operaciju.

"Naše građane ne interesuju brojevi već kada će doći na red. To ćemo rešiti kada postavimo jasne kriterijume za liste čekanja", dodao je ministar.

Foto: Shutterstock

Potrebna veća ulaganja i rad vikendom

Lončar je istakao da ukidanje lista čekanja, posebno za operacije kukova i kolena, zahteva značajna finansijska sredstva i dodatni rad medicinskog osoblja.

"Da bismo ukinuli liste čekanja za kukove i kolena moramo da radimo popodne i vikendom, da se plate proteze i ljudi koji će raditi prekovremeno", naglasio je ministar.

Prema njegovim rečima, u sistemu postoji razlika između liste zakazivanja, liste čekanja i prioritetnih pacijenata.

"Imamo listu zakazivanja i listu čekanja, kao i listu prioriteta za pacijente koji moraju hitno da se operišu i oni se ne mešaju sa listom čekanja", objasnio je Lončar.

On je dodao da pojedine ustanove, poput Instituta za ortopediju na Banjici, imaju veliki broj pacijenata.

"Moraće i drugi klinički centri da preuzmu deo pacijenata kako bismo brže rešavali liste čekanja", rekao je ministar.

Visoki troškovi lečenja

Govoreći o funkcionisanju zdravstvenog sistema, Lončar je ukazao na visoke troškove lečenja.

"Za jedan dan intenzivne nege potrebna su ogromna sredstva, a tu su i dijagnostika i sve ostalo. Kada bi svako dobio račun na izlasku iz bolnice, znao bi koliko to košta", naveo je on.

Prema njegovim rečima, u narednom periodu očekuje se značajan napredak u smanjenju lista čekanja.

"U roku od godinu do godinu i po dana svi će biti operisani i liste čekanja će biti značajno smanjene", poručio je ministar.

Nedostaje još sanitetskih vozila

Ministar zdravlja ukazao je i na problem nedostatka sanitetskih vozila.

"Nemamo dovoljan broj saniteta, bar 100 nam nedostaje, iako smo nedavno kupili 50", rekao je Lončar.

On je podsetio da država poslednjih godina ulaže značajna sredstva u zdravstveni sistem, ali da nije bilo moguće obnoviti sve ustanove odjednom.

Foto: Kurir.rs/D. Đ.

"To bi koštalo desetine milijardi evra, a paralelno se ulagalo i u infrastrukturu širom zemlje", rekao je ministar.

Ljubazan odnos prema pacijentima

Lončar je poručio da je odnos medicinskog osoblja prema pacijentima jedan od prioriteta.

"Svi moraju da budu ljubazni sa pacijentima. Prvi kontakt je najbitniji. Pacijent mora da se sasluša", naglasio je ministar.

Kako je dodao, nepoštovanje tih pravila neće biti tolerisano.

"Svako može da bude nervozan, ali pacijentu mora da se kaže dobar dan. Ko se ne bude tako ponašao biće sklonjen", poručio je Lončar.

Na kraju je istakao da se problemi u zdravstvu mogu rešiti uz jasnu organizaciju i dogovor.