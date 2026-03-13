Slušaj vest

Ko u našoj zemlji ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, a ko je obezbeđuje, mnogi građani i dalje ne znaju, iako im je ona dostupna već decenijama po osnovu različitih propisa. Krajem 2019. počela je primena krovnog zakona koji reguliše oblast besplatne pravne pomoći. Stručnjaci koji ga koriste u radu poručuju: iako relativno mlad, Zakon je zreo za izmene. Advokati su tim povodom već zatražili sastanak od resornog ministarstva.

Nisu svi građani vešti u rešavanju pravnih problema i snalaženju sa administracijom, niti moraju biti. Da bi ostvarili neko pravo ili ispunili obavezu, često im treba pravni savet, pomoć u pisanju podnesaka: zahteva, tužbi, žalbi, kao i zastupanje advokata pred sudom. Međutim, nemaju svi novca da te usluge plate. Zato je važno znati ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Anketirani građani su pretpostavljali da se zahtev za besplatnu pravnu pomoć podnosi socijalnim ustanovama ili sudovima, dok neki od njih nisu ni znali kome bi uputili zahtev.

Ko, gde i kako može da podnese zahtev

Građanima je često potrebna pravna pomoć Foto: Shutterstock

Zahtev za besplatnu pravnu pomoć podnosi se opštini ili gradskoj upravi.

Mogu je zatražiti korisnici roditeljskog dodatka, građani koji ispunjavaju uslove za novčanu socijalnu pomoć, osobe sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja, tražioci azila, kao i druge kategorije utvrđene zakonom.

- Gradskoj opštini Palilula u prošloj godini se obratilo 442 stranke sa zahtevom za pružanje besplatne pravne pomoći. Za građane je urađeno 270 pisanih podnesaka, uglavnom se odnose na odgovore na tužbe, pisanje tužbi, na prigovore na rešenja koja su doneta od strane Fonda PIO ili na rešenja koja su doneta od Centra za socijalni rad. Doneto je osam rešenja gde im je odobrena advokatska pomoć - kaže za RTS Gordana S. Lukić, načelnik Odeljenja za opštu upravu Opštine Palilula.

Mnoge opštine ne izdvajaju dovoljno novca

Međutim, mnoge opštine u budžetu ne izdvajaju dovoljno novca za pružanje besplatne pravne pomoći. Tako ima primera da je za celu godinu izdvojeno svega oko 30.000 dinara, pokazuju analize.

"I problem je u tome što lica koja pružaju besplatnu pravnu pomoć ili odlučuju o zahtevu, pored tih poslova rade i neke druge poslove u svojoj lokalnoj samoupravi, pa im to dođe kao neki dodatni posao, koji ih dodatno opterećuje, a za koji nisu dodatno plaćeni", upozorava Dragiša Ćalić iz Komiteta za ljudska prava Jukom.

U Ministarstvu pravde navode da su svesni kadrovskih izazova sa kojima se suočavaju opštine i gradske uprave u funkcionisanju službi besplatne pravne pomoći. Njihove smernice predviđaju da takve službe imaju najmanje dva diplomirana pravnika.

Foto: Shutterstock

"Jedinice lokalne samouprave i gradske opštine su u obavezi da u budžetima planiraju sredstva za pružanje besplatne pravne pomoći i većina njih to čini. Većina lokalnih samouprava uspeva da u zakonskom roku od osam dana, odnosno tri dana u hitnim slučajevima, odluči o podnetim zahtevima. Prema do sada dostavljenim izveštajima, prošle godine od 8.289 zahteva odobrena su 6.402", naveli su iz Ministarstva pravde.

Tokom prošle godine 1.300 korisnika

Prema podacima Ministarstva pravde, prošle godine je gotovo 1.300 građana upućeno na advokate, pri čemu je usluga za njih besplatna, dok troškove snose opštine i gradske uprave. Advokati se, prema rečima stručnjaka, retko raduju takvim predmetima, jer su manje plaćeni nego kada ih stranka angažuje samostalno.

"Ne bih rekla da li se raduju ili ne raduju. Ukoliko ja želim da budem pružalac besplatne pravne pomoći, ja sam unapred upoznata sa uslovima pod kojim tu besplatnu pravnu pomoć pružam, samim tim sam upoznata i sa tarifom, tarifa je formirana 2019. godine i ona je i tada bila poprilično različita u odnosu na advokatsku tarifu, ona je zaista više nego simbolična i ona je sada na nivou možda trećine advokatske tarife", navela je Biljana Bjeletić iz Advokatske komore Srbije.

Pomoć pružaju i nevladine organizacije

Pravnu prazninu koju ostave advokati i gradske uprave neretko popune nevladine organizacije.

- Nevladine organizacije, udruženja građana, pružaju besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila i u slučajevima diskriminacije, ali mi imamo projektno finansiranje, imamo naše advokate, tako da se trudimo da pružimo besplatnu pravnu pomoć kada nam se građani obrate, najčešće su to problemi vezani za radne odnose, za porodične odnose, za nasledno pravne odnose i upravno pravo - napomenuo je Dragiša Ćalić.

Samo na vrata Jukoma u prethodne dve i po decenije za pravnu pomoć pokucalo je više od 15.000 ljudi.