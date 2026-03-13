Slušaj vest

Minimalno invazivna TAVI metoda zamene aortnog zaliska prvi put u Srbiji će početi da se primenjuje kod dece.

To je najavila direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić.

- Reč je o minimalno invazivnoj metodi kod koje nema otvaranja grudnog koša. Time se skraćuje vreme bolničkog lečenja, oporavak je brži, a mogućnost komplikacija manja. Uvođenjem ove procedure u zdravstveni sistem Srbije, deci će biti omogućeno lečenje najsavremenijim metodama u svojoj zemlji, bez potrebe za odlaskom u inostranstvo - istakla je Škodrić.

Ona je dodala da će zahvat zajedno izvoditi domaći i inostrani stručnjaci.

Procedura će se o trošku RFZO izvoditi u Univerzitetskoj dečjoj klinici "Tiršova" i namenjena je deci sa urođenim srčanim manama kao i onoj kod koje su oštećenja srca nastala kao posledica određenih bolesti.

