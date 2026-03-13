Slušaj vest

Vađenje novih ličnih dokumenata često ume da zada glavobolju građanima, ali uz prave informacije, odlazak u MUP može proći brzo i bez stresa.

Bilo da prvi put vadite biometrijsku ličnu kartu, menjate staru ili vadite dokument za dete, evo detaljnog vodiča šta vam je sve potrebno i kako da ceo proces završite u rekordnom roku.

Zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici, i to po mestu vašeg prijavljenog prebivališta ili boravišta.

Foto: Printscreen

Da biste podneli zahtev, potrebno je da ponesete samo sledeće:

- Staru ličnu kartu ili drugi važeći dokument iz kog se može utvrditi vaš identitet (poput pasoša ili vozačke dozvole).

- Uplatnicu koja je generisana na portalu eUprave.

- (Opciono) Fotografiju veličine 50x50 milimetara, ne stariju od šest meseci, na sivoj pozadini, ali ovo je po želji i važi samo za lica kojima se dokument izdaje prvi put.

Nadležni organ po službenoj dužnosti pribavlja vaš izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige venčanih (ako ste menjali prezime). Naravno, ukoliko želite da ubrzate proces ili vaši podaci nisu u elektronskim evidencijama Republike Srbije, ova dokumenta možete pribaviti i priložiti sami.

Kako biste izbegli čekanje u redovima, preporučuje se da svoj termin zakažete onlajn preko portala eUprava.

Kada predate zahtev, nadležni organ je dužan da vam izda novu ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana.

Od koliko godina dete mora da ima ličnu kartu

Pravila za maloletnike su jasna. Svako maloletno lice koje je navršilo 16 godina života i ima prijavljeno prebivalište u Srbiji, po zakonu mora da ima ličnu kartu. Sa druge strane, deca starija od 10 godina imaju pravo da je poseduju, ali to za njih nije obavezno.

Procedura za decu je specifična:

Zahtev podnosi jedan od roditelja, ali je neophodna pismena saglasnost drugog roditelja.

Saglasnost drugog roditelja nije potrebna jedino ako taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo, ili u specifičnim slučajevima uz potvrdu organa starateljstva da je izdavanje dokumenta u interesu deteta.

I za decu MUP po službenoj dužnosti pribavlja izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, uz saglasnost roditelja.

Ukoliko vam se žuri, kao roditelj možete i sami doneti dečje izvode kako biste osigurali da zahtev bude rešen u najkraćem mogućem roku.

Za izdavanje prve dečje lične karte takođe je potrebna uplatnica sa eUprave, dok je donošenje fotografije (50x50 mm) opcioni korak.

Kurir/ Blic