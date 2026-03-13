Slušaj vest

Novi EES sistem za ulazak u Šengen zonu za sve nas koji nismo u EU i dalje je nepoznanica za mnoge, pa tako i ne čudi revolt jednog građanina Srbije kojeg su čak četiri puta slikali na granici u samo 24 sata!

- Putovao sam sa koleginicom za Banjaluku, preko Hrvatske. Kad smo ulazili u Hrvatsku, putnici iz svakog auta u redu su morali da izađu i da se slikaju na EES aparatu. Kada smo prelazili granicu sa BiH, ovo se ponovilo - opet svi napolje, i opet svi pred objektiv. Sutradan, isto nas je sačekalo pri izlasku iz BiH u Hrvatsku, i na ulasku u Srbiju. Za nepunih 24 sata slikani smo po četiri puta! - kaže nam iznervirano naš čitalac.

Gužve na granicama će biti sve veće kako se bliže godišnji odmori Foto: Marko Karović

I drugi putnici iz Srbije takođe su ostali iznenađeni ovom činjenicom na granici sa Mađarskom, Bugarskom, Grčkom...Direktor Jute, Aleksandar Seničić, objasnio je da jednokratna registracija nije dovoljna, već će putnici pri svakom ulasku i izlasku iz zemalja Šengen zone morati da prođu proveru identiteta, koja uz pasoš podrazumeva ili ponovno fotografisanje ili davanje otisaka prstiju.

Sistem mora da vas prepozna

Seničić je razrešio je ovu dilemu i detaljno objasnio proceduru koja nas čeka pri svakom prelasku granice Evropske unije.

- Sve vreme pričamo o tome da je sistem napravljen tako da se profil pravi prvi put kada idete. Uzimaju se sva tri elementa: otisci prstiju, slika i pasoš. Tada sam sistem dodeljuje datum kada ste ušli. Međutim, da bi vas sistem prepoznao svaki sledeći put, morate se registrovati. To znači da svaki put morate da uradite minimum dve stvari: da date pasoš i najverovatnije da se slikate, odnosno da vas aparat uslika kako bi vas kompjuter prepoznao da ste to zaista vi. Tada se upisuje datum ulaska. Isto to morate da uradite i kada izlazite iz EU zone.

Kako je objasnio, u sistem svaki put mora da se upiše datum ulaska odnosno datum izlaska iz države i da se obračuna koliko dana ste proveli u zemlji.

Ovako je bilo prvog dana primene EES na granici sa Hrvatskom Foto: Marko Karović

- To je i razlog zbog kojeg je uveden sistem, da se ne bi prešlo 90 dana boravka u okviru šest meseci. Tu nema nikakve dileme. Ne znam kako su ljudi mislili da se jednom registruju i da su posle granice otvorene. Kako bi sistem znao da ste prešli granicu? - objasnio je Seničić.

Prema pravilima, mora da se uradi "dupla autentifikacija" profila. Pasoš jeste obavezan, ali pored toga, uzeće vam otisak prsta ili će vas fotografisati.

Šta je EES

Sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) je automatizovani IT sistem koji je Evropska unija uvela kako bi modernizovala kontrolu na spoljnim granicama šengenskog prostora. Njegova primena je više puta odlagana, a zvanično je postala obavezna za sve državljane trećih zemalja, uključujući i Srbiju, kojima nije potrebna viza za boravak u EU.

EES je zamenio ručno udaranje pečata u pasoše, koje je često bilo nepregledno i podložno greškama. Sada se podaci o vremenu i mestu ulaska i izlaska beleže digitalno. Prilikom prvog prelaska granice nakon uvođenja sistema, putniku se uzimaju biometrijski podaci – četiri otiska prsta desne ruke i digitalna fotografija lica. Ovi podaci se čuvaju u bazi tri godine.

Procedura mora da se poštuje Foto: Marko Karović

Osnovna svrha sistema je striktno praćenje pravila da putnici ne smeju boraviti u EU duže od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana. Čim putnik pređe dozvoljeni broj dana, sistem automatski signalizira prekršaj graničnoj policiji.

Stručnjaci savetuju putnike da, uprkos digitalizaciji, i dalje proveravaju ispravnost svojih putnih isprava i da na granicu kreću ranije, naročito u danima vikenda i praznika, dok se novi sistem u potpunosti ne uigra na svim prelazima.

Iako su neki Srbi bili u zabludi da se biometrijski podaci uzimaju samo jednom, samo prvi put, dilemu je razrešio Seničić, objasnivši da će podaci uzimaju pri svakom ulasku/izlasku iz zemlje Evropske unije.