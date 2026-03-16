OTVOREN KONKURS ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE! Kapetan Dimitrije Bećarević za Kurir televiziju: "Uvek ću pamtiti svoj prvi let" - evo do kada traje prijava
Ovaj oglas otvoren je petu godinu zaredom.
Šta sve mora da ispunjava onaj ko želi da bude pilot, za Kurir televiziju, otkrio je kapetan prve klase Dimitrije Bećarević.
- Ove godine 2. februara otvoren je konkurs za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije, roda avijacije. Konkurs traje do 31. marta, dakle još 19 dana. Na konkurs se mogu prijaviti svi momci i devojke koji su završili fakultet, starosti do 30 godina, sa najmanje 240 ESPB bodova. Postoje tri modula: pilot aviona, pilot helikoptera i operater na daljinski pilotiranim vazduhoplovima. Za više informacija zainteresovani mogu posetiti sajt Vojske Srbije - rekao je Bećarević.
Prvi let i priprema pilota
Dimitrije je opisao kako počinje dan pilota, od pripreme i provere sistema do lekarskog pregleda pre prvog samostalnog leta.
- Prvo sam završio vojnu gimnaziju, a zatim Vojnu akademiju 2013. godine. Svoj prvi samostalni let imao sam 2012. godine na avionu U-25. Osećaj je bio poseban, teško ga je opisati rečima, ali je nezaboravan. Dan jednog pilota počinje izvršnom pripremom za letenje, gde se zajedno sa kolegama upoznajemo sa meteorološkom situacijom u rejonu letenja, stanjem na osnovnom aerodromu i alternativnim aerodromima, kao i stanjem zemaljskih radionavigacionih sistema. Nakon toga sledi lekarski pregled kako bi se utvrdilo da li smo sposobni za letenje - objasnio je.
- Zatim dolazi glavni deo - letenje. Konkretno danas, kolega i ja letimo do Niša i nazad, podržavajući terenažu u složenim meteorološkim uslovima. Iako danas vladaju povoljne vremenske prilike, let se obavlja detaljno i planirano, a nakon toga sledi analiza, ručak, preslačenje i povratak kućama. Savetovao bih svim mladim ljudima koji ispunjavaju prethodno navedene uslove da se prijave za ovaj konkurs - posebno ako su zaista zaljubljeni u letenje - kaže Bećarević.
