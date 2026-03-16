Ovaj oglas otvoren je petu godinu zaredom.

Šta sve mora da ispunjava onaj ko želi da bude pilot, za Kurir televiziju, otkrio je kapetan prve klase Dimitrije Bećarević.

- Ove godine 2. februara otvoren je konkurs za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije, roda avijacije. Konkurs traje do 31. marta, dakle još 19 dana. Na konkurs se mogu prijaviti svi momci i devojke koji su završili fakultet, starosti do 30 godina, sa najmanje 240 ESPB bodova. Postoje tri modula: pilot aviona, pilot helikoptera i operater na daljinski pilotiranim vazduhoplovima. Za više informacija zainteresovani mogu posetiti sajt Vojske Srbije - rekao je Bećarević.

Kapetan prve klase Dimitrije Bećarević Foto: Kurir Televizija

Prvi let i priprema pilota

Dimitrije je opisao kako počinje dan pilota, od pripreme i provere sistema do lekarskog pregleda pre prvog samostalnog leta.

- Prvo sam završio vojnu gimnaziju, a zatim Vojnu akademiju 2013. godine. Svoj prvi samostalni let imao sam 2012. godine na avionu U-25. Osećaj je bio poseban, teško ga je opisati rečima, ali je nezaboravan. Dan jednog pilota počinje izvršnom pripremom za letenje, gde se zajedno sa kolegama upoznajemo sa meteorološkom situacijom u rejonu letenja, stanjem na osnovnom aerodromu i alternativnim aerodromima, kao i stanjem zemaljskih radionavigacionih sistema. Nakon toga sledi lekarski pregled kako bi se utvrdilo da li smo sposobni za letenje - objasnio je.

- Zatim dolazi glavni deo - letenje. Konkretno danas, kolega i ja letimo do Niša i nazad, podržavajući terenažu u složenim meteorološkim uslovima. Iako danas vladaju povoljne vremenske prilike, let se obavlja detaljno i planirano, a nakon toga sledi analiza, ručak, preslačenje i povratak kućama. Savetovao bih svim mladim ljudima koji ispunjavaju prethodno navedene uslove da se prijave za ovaj konkurs - posebno ako su zaista zaljubljeni u letenje - kaže Bećarević.

OTVOREN KONKURS ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE! Kapetan Dimitrije Bećarević za Kurir televiziju: "Uvek ću pamtiti svoj prvi let" - evo do kada traje prijava

