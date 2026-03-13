Slušaj vest

Nikolina Bogatinović (15) pobedile je pre osam godina leukemiju. Nažalost, u oktobru mesecu bolest se vratila!

Apel devojčice Nikoline masovno se deli na društvenim mrežama.

- Ja sam Nikolina Bogatinović i molim sve ljude da mi pomognu da se skupe pare da ja mogu da odem na transplantaciju u Italiju. Molim vas - rekla je devojčica kroz suze.

Nina se leči od leukemije, drugi put. Pre osam godina, Nina je pobedila leukemiju. Nakon četiri godine lečenja, konačno su se vratili normalnom i srećnom životu. Sve dok se u oktobru 2025. godine bolest nije vratila. Ovog puta u mnogo težem obliku.

- Ovo dete sa suzama u očima moli za svoj život koji zavisi od 48.000 ljudi. Rok je odmah - navela je na Instagramu humanitarka Anastasija Vujić i dodala:

- Nikolina ima samo 15 godina. Leukemija joj godinama oduzima snove, detinjstvo i život.

Bolest je razdvojila porodicu. Njena mama je morala da ostavi tek rođenu bebu kod kuće da bi bila uz Nikolinu u bolnici. Zamislite bol jedne majke koja mora da bira između dvoje svoje dece. Nikolina jedva govori. Trpi bolove koje nijedno dete ne bi smelo da trpi. Ali se bori kao lavica.

Vreme ističe. Potrebna je hitna transplantacija.

- Njen brat je donor. Ali bez novca operacija neće biti moguća. Nedostaje oko 48.000 SMS poruka. Nikolina je trenutno kod kuće, u jako lošem stanju, i čeka. Ovo je njena poslednja šansa. Ako se sada ne ujedinimo jedna porodica može izgubiti svoju ćerku - dodaje se u apelu.

Kako možete pomoći Nikolini: Pošalji SMS sa brojem 1898 na 3030 Uplatom na dinarski račun: 160-6000002376073-69 Uplatom na devizni račun: 160-6000002377797-38 IBAN: RS35160600000237779738 SWIFT/BIC: DBDBRSBG