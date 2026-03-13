Slušaj vest

U okviru 70. sednice Komisije Ujedinjenih nacija o statusu žena, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević obratila se danas u Njujorku na sastanku na visokom nivou koji je bio posvećen nasilju nad ženama i devojčicama. Ovom prilikom, ona je istakla punu posvećenost Srbije unapređenju prevencije, zaštite i koordinisane akcije za okončanje svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama.

- Sprečavanje nasilja zahteva rešavanje njegovih uzroka. Srbija kombinuje pravne reforme sa podizanjem svesti, obrazovanjem i institucionalnom saradnjom usmerenim na transformaciju štetnih društvenih normi i jačanje kulture nulte tolerancije prema nasilju. Naš Porodični zakon, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, zajedno sa opštim i specijalizovanim protokolima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, pružaju jasan okvir za koordinisanu i preventivnu akciju. Istovremeno, sve više koristimo ulogu tehnologije - posebno kroz nacionalnu platformu "Čuvam te", koja pruža informacije i bezbedan digitalni kanal za prijavljivanje nasilja, čime osnažuje decu, roditelje i stručnjake - rekla je ministarka Žarić Kovačević.

Istakla je i da je podjednako važan snažan i koordinisan sistem reagovanja.

Ministarka Jelena Žarić Kovačević u Njujorku





- Srbija promoviše blisku saradnju između zdravstvenog, pravosudnog, policijskog i sektora socijalne zaštite. Pored toga, Srbija je osnovala Alimentacioni fond, obezbeđujući ekonomsku podršku deci razvedenih roditelja, čime se jača njihova finansijska sigurnost i smanjuje ranjivost - naglasila je ministarka.

Napredak zavisi, dodala je, i od vizije upravljanja.

- Srbija pokreće nov strateški dokument u oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja. U tom kontekstu, osnivanje novog Saveta za prava deteta dodatno će poboljšati koordinaciju politika i nadzor.

Kao zemlja u kojoj žene predstavljaju više od jedne trećine donosilaca odluka, Srbija ostaje snažno posvećena punoj primeni Pekinške deklaracije i Platforme za akciju i unapređenju društva slobodnog od nasilja nad ženama i devojčicama, kao i svih oblika nasilja nad decom, poručila je ministarka.

Podsetila je i da je Srbija ratifikovala Lanzarote konvenciju 2010. godine i Istanbulsku konvenciju 2013. godine, kao i da nastavlja da jača integrisani pravni i politički okvir zasnovan na prevenciji, zaštiti i koordinisanom institucionalnom odgovoru.