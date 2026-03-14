U martu, gotovo tri godine posle tragedija koje je duboko potresle Srbiju,Fondacija Angelina organizuje humanitarni koncert „Za Anđele“, koji će biti održan 16. marta u Centru Sava. Koncert je posvećen sećanju na nastradale u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, kao i u Malom Orašju i Duboni, ali i pomoći deci bez roditeljskog staranja. Kako su naveli organizatori, to neće biti samo veče sećanja, već i veče nade, podrške i zajedništva.

Gost emisije "Redakcija" na Kurir tleviziji bio je Anđelko Aćimović, otac Angeline - ubijene devojčice u Ribnikaru.

- To veče je ne samo za ljubitelje muzike već ćemo tada negovati sećanje na sve žrtve, koncert je i povodom dve godine rada fonadacije, podržavamo dobročinstvo i ljubav. Svako od gledalaca i publike nije samo posetilac već i učesnik u ideji dobročinštva i zajedništva. Sva sredstva koja se prikupe tokom prodaje karata doprineće ostvarenju ciljeva fondacije, pre svega za decu bez roditeljskog staranja i za početak nove akcije u kojoj bi se deci bez roditeljskog staranja pomoglo oko stambenog pitanja - objasnio je Aćimović

Kako on kaže, deca koja su smeštena u domske zajednice imaju teške životne traume i nose jednu bol a najviše nepoverenje prema odraslima. Vraćanje tog poverenja jeste dug proces i njihova fondacija radi na tome.

- Jedan od većih problema kod te dece jeste isto osamostaljivanje, život je nešto mnogo teže kada ste sami jer zahteva brigu i o sredstvima i o radu, bukvalno se o svemu sami brinete. Taj prelazak je za njih jedan na koji se oni teže adaptiraju. Prvi problem na koji oni nailaze jeste upravo stambeni, mi nismo prvi koji su se uključili u ovu priču i ideju ali smatramo da je ona svakako važna - dodaje on.

"Ljubav od dece kojoj smo pomagali pokazala nam je da smo na pravom putu"

Navodi da će pokušati da animiraju i druge kako bi se pridružili njihovoj plemenitoj organizaciji. Kaže da ima želju da im kompanije koje prodaju stanove njih prodaju po nabavnim cenama i smatra da bi to bila ogromna pomoć za ovu decu.

- Ovo nije bilo osmišljeno od početka, moram da kažem da je deo potekao i od "gore" ali i od prijatelja koji su nam davali snagu u početku. Ljudi iz mode i dizajna su se isto odazvali u jednom ogromnom broju i tu više nije bilo povratka i stajanja upravo zbog energije koja nam je davala ogromnu snagu. Ljubav koju smo dobijali od dece kojoj smo pomagali je bila potvrda da smo na pravom putu - rekao je Aćimović.

Kako kaže, emotivno im je bilo teško od početka ali i sada je jer još uvek razgovaraju o preminuloj Angelini, šta je moglo biti i šta su izgubili.

- Kada neko umre jednom to još uvek nije potpuno ali kada ih zaboravimo onda po drugi put umiru. Mi ne želimo da se to desi njoj i sva ta tuga je na neki način pretvorena u jednu snagu koja se temelji na dobročinstvu i ljubavi. Solidarnost od strane umetnika nam znači, ti ljudi koji su nam pružili ruku i nisu svesni šta su uradili. Porodice preminule dece su zahvalne što njihovu decu na ovom koncertu možemo da pomenemo, za mene je to velika inspiracija i dobar argument da se ovo nastavi - objašnjava on.

Smatra da je svako pominjanje i sećanje na njih obaveza ali i opomena za sve jer podsećaju na razloge i uzroke tragedija koje su se desile.

Anđelko Aćimović je rekao da je sve počelo od želje da Angelinini crteži „dobiju neki život“, a da je iz te lične tuge nastalo nešto što se danas temelji na dobročinstvu i ljubavi.

