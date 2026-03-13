Hapšenje Draže Mihailovića, vođe četničkog pokreta i komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini (JVuO) tokom Drugog svetskog rata, dogodilo se u noći između 12. i 13. marta 1946, nakon završetka rata. Operacija hapšenja bila je pažljivo organizovana od strane jugoslovenskih komunističkih vlasti, odnosno Odelenja za zaštitu naroda (OZNA), obaveštajne službe pod kontrolom Josipa Broza Tita.

Nakon poraza četničkih snaga u sukobima s partizanima i povlačenja pred nadmoćnijim jedinicama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ) krajem 1944. i početkom 1945, Mihailović se skrivao u istočnoj Bosni i Srbiji, pokušavajući da sačuva ostatke svog pokreta.

Partizani su, uz podršku Saveznika koji su od 1943. postupno preusmerili pomoć s četnika na Tita, preuzeli kontrolu nad Jugoslavijom. Nakon sloma četničkih snaga na Zelengori u maju 1945, Mihailović je bio u bekstvu, često menjajući lokacije kako bi izbegao potere jedinica Korpusa narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) i OZNA-e.

Operacija hapšenja

Operacija hapšenja počela je početkom 1946, a ključnu ulogu odigrao je Nikola Kalabić, bivši četnički komandant koga je zarobila OZNA. Prema zvaničnoj verziji, Kalabić je, pod pritiskom ili u zamenu za sopstveni život, pristao da sarađuje i odvede agente OZNA-e do Mihailovićevog skrovišta. Akcija je kulminirala noću između 12. i 13. marta 1946. u selu Dobrunska Rijeka, u blizini Višegrada (današnja Bosna i Hercegovina).

Pripadnici OZNA-e, prerušeni u četnike ili savezničke vojnike (u zavisnosti od izvora), uspeli su da pridobiju Mihailovićevo poverenje uz pomoć Kalabića, koji ga je uverio da idu u susret savezničkoj pomoći ili da je situacija u Srbiji povoljna za nastavak borbe. Mihailović je uhvaćen bez većeg otpora i prebačen u Beograd.

Organizaciju operacije vodio je Aleksandar Ranković, tadašnji ministar unutrašnjih poslova FNRJ, dok je neposrednu realizaciju nadzirao Slobodan Penezić Krcun, šef OZNA-e za Srbiju. Vest o hapšenju objavljena je javnosti 24. marta 1946.

Suđenje, smrt i nepoznat grob

Nakon hapšenja, Mihailović je izveden pred sud u Beogradu, poznat kao "Beogradski proces", koji je trajao od 10. juna do 15. jula 1946. Optužen je za izdaju, saradnju s okupatorom i ratne zločine, uključujući masakre nad civilima koje su izvršile četničke jedinice pod njegovim zapovestništvom.

Proces je bio javan, praćen velikim medijskim interesovanjem, a mnogi su ga smatrali politički motivisanim, kako bi se učvrstila vlast i diskreditovao četnički pokret.

Mihailović je osuđen na smrt streljanjem, a kazna je izvršena 17. jula 1946. Tačna lokacija pogubljenja i grob ostali su nepoznati, iako se najčešće pominju Ada Ciganlija ili Lisičji potok u Beogradu.

Zločini pod vođstvom Draže Mihailovića

Četničke snage pod Mihailovićevim zapovestništvom počinile su, kako pojedini istorijski izvori navode, brojne zločine tokom rata, usmerene protiv nesrpskog stanovništva i političkih protivnika.

Procene ukazuju da su odgovorne za smrt desetina hiljada ljudi, uključujući simpatizere komunizma, Hrvate, Bošnjake i pripadnike drugih etničkih grupa. Neki od najpoznatijih zločina uključuju zločin u Vraniću, kao i masakre u istočnoj Bosni i Sandžaku, gde su četnici sprovodili etničko čišćenje.