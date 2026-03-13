Slušaj vest

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ saopštio je da je tokom prve nedelje marta zabeležen pad broja obolelih od bolesti sličnih gripu, kao i od akutnih respiratornih infekcija.

Podaci pokazuju da se epidemiološka situacija blago stabilizuje, iako virus gripa i dalje cirkuliše u populaciji.

Manje obolelih nego prethodne nedelje

Prema podacima Instituta, u periodu od 2. do 8. marta u Srbiji je registrovano 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika.

Ovaj broj je nešto niži u odnosu na prethodnu nedelju, što ukazuje na opadajući trend obolevanja.

Epidemiološki pokazatelji za ovaj period ukazuju da je u Srbiji i dalje prisutna regionalna geografska rasprostranjenost virusa, dok je nivo kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou.

Najviše obolelih među najmlađima

Najveći broj obolelih registrovan je među decom, i to u dve starosne grupe:

od 0 do četiri godine

od pet do 14 godina

Stručnjaci upozoravaju da su deca posebno osetljiva na respiratorne viruse zbog čestog boravka u kolektivima, poput vrtića i škola.

Potvrđeni slučajevi virusa gripa tipa A

Laboratorijskim analizama potvrđeno je prisustvo virusa gripa tipa A, i to podtipa:

A (H1) pdm09

A – netipizirani

Ovi slučajevi registrovani su na teritoriji Beograda i Zaječarskog okruga.

1/8 Vidi galeriju Iako virusne i bakterijske upale grla imaju slične simptome, različiti su uzroci i tretmani. Virusne infekcije obično prolaze same, dok bakterijske zahtevaju antibiotike kako bi se sprečile ozbiljnije komplikacije. Prepoznavanje razlike je ključno za pravilno lečenje. Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock

Pad i kod akutnih respiratornih infekcija

U istom periodu zabeležen je i pad broja akutnih respiratornih infekcija.

Registrovano je ukupno 10.610 slučajeva, sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika, što je takođe manje u odnosu na prethodnu sedmicu.

Situacija u Evropi: U nekim zemljama i dalje povišene stope

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama Evropske unije, iz „Batuta“ navode da su stope oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su dostavile podatke.

Ipak, regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju.

Prema dostupnim podacima, virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantan soj u cirkulaciji, ali se beleži porast zastupljenosti podtipa A(H1)pdm09.

Simptomi gripa nagla visoka temperatura (38–40 °C)

zimica i drhtavica

izražen umor i malaksalost

bolovi u mišićima i zglobovima

glavobolja

suvi, nadražajni kašalj

bol ili grebanje u grlu

zapušen nos ili curenje nosa

smanjen apetit

kod dece mogući mučnina, povraćanje ili dijareja Simptomi akutnih respiratornih infekcija curenje ili zapušen nos

kijanje

bol ili peckanje u grlu

kašalj (suv ili produktivan)

blago povišena temperatura

osećaj pritiska u sinusima

promuklost

opšta slabost i umor

suzenje očiju Saveti za lečenje i oporavak odmor – ostati kod kuće i omogućiti organizmu da se oporavi

unos dovoljno tečnosti – voda, čajevi, supe

snižavanje temperature lekovima poput Paracetamol ili Ibuprofen (po savetu lekara ili farmaceuta)

lagana ishrana – voće, povrće, supa, hrana bogata vitaminima

provetravanje prostorija i održavanje umerene temperature u stanu

ovlaživanje vazduha ako je prostorija suva

ispiranje nosa fiziološkim rastvorom ili sprejevima na bazi morske vode

topli napici i med za ublažavanje kašlja i iritacije grla Kada se javiti lekaru temperatura traje duže od tri dana

otežano disanje ili jak kašalj

bol u grudima

izrazita slabost ili dehidratacija

pogoršanje simptoma nakon početnog poboljšanja

kod male dece, trudnica, starijih i hroničnih bolesnika simptomi treba da se prate posebno pažljivo.