Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ saopštio je da je tokom prve nedelje marta zabeležen pad broja obolelih od bolesti sličnih gripu, kao i od akutnih respiratornih infekcija.

Podaci pokazuju da se epidemiološka situacija blago stabilizuje, iako virus gripa i dalje cirkuliše u populaciji.

Manje obolelih nego prethodne nedelje

Prema podacima Instituta, u periodu od 2. do 8. marta u Srbiji je registrovano 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika.

Ovaj broj je nešto niži u odnosu na prethodnu nedelju, što ukazuje na opadajući trend obolevanja.

Epidemiološki pokazatelji za ovaj period ukazuju da je u Srbiji i dalje prisutna regionalna geografska rasprostranjenost virusa, dok je nivo kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou.

Najviše obolelih među najmlađima

Najveći broj obolelih registrovan je među decom, i to u dve starosne grupe:

  • od 0 do četiri godine
  • od pet do 14 godina

Stručnjaci upozoravaju da su deca posebno osetljiva na respiratorne viruse zbog čestog boravka u kolektivima, poput vrtića i škola.

Potvrđeni slučajevi virusa gripa tipa A

Laboratorijskim analizama potvrđeno je prisustvo virusa gripa tipa A, i to podtipa:

  • A (H1) pdm09
  • A – netipizirani

Ovi slučajevi registrovani su na teritoriji Beograda i Zaječarskog okruga.

Ovi slučajevi registrovani su na teritoriji Beograda i Zaječarskog okruga.

Pad i kod akutnih respiratornih infekcija

U istom periodu zabeležen je i pad broja akutnih respiratornih infekcija.

Registrovano je ukupno 10.610 slučajeva, sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika, što je takođe manje u odnosu na prethodnu sedmicu.

Situacija u Evropi: U nekim zemljama i dalje povišene stope

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama Evropske unije, iz „Batuta“ navode da su stope oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su dostavile podatke.

Ipak, regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju.

Prema dostupnim podacima, virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantan soj u cirkulaciji, ali se beleži porast zastupljenosti podtipa A(H1)pdm09.

Simptomi gripa

  • nagla visoka temperatura (38–40 °C)
  • zimica i drhtavica
  • izražen umor i malaksalost
  • bolovi u mišićima i zglobovima
  • glavobolja
  • suvi, nadražajni kašalj
  • bol ili grebanje u grlu
  • zapušen nos ili curenje nosa
  • smanjen apetit
  • kod dece mogući mučnina, povraćanje ili dijareja

Simptomi akutnih respiratornih infekcija

  • curenje ili zapušen nos
  • kijanje
  • bol ili peckanje u grlu
  • kašalj (suv ili produktivan)
  • blago povišena temperatura
  • osećaj pritiska u sinusima
  • promuklost
  • opšta slabost i umor
  • suzenje očiju

Saveti za lečenje i oporavak

  • odmor – ostati kod kuće i omogućiti organizmu da se oporavi
  • unos dovoljno tečnosti – voda, čajevi, supe
  • snižavanje temperature lekovima poput Paracetamol ili Ibuprofen (po savetu lekara ili farmaceuta)
  • lagana ishrana – voće, povrće, supa, hrana bogata vitaminima
  • provetravanje prostorija i održavanje umerene temperature u stanu
  • ovlaživanje vazduha ako je prostorija suva
  • ispiranje nosa fiziološkim rastvorom ili sprejevima na bazi morske vode
  • topli napici i med za ublažavanje kašlja i iritacije grla

Kada se javiti lekaru

  • temperatura traje duže od tri dana
  • otežano disanje ili jak kašalj
  • bol u grudima
  • izrazita slabost ili dehidratacija
  • pogoršanje simptoma nakon početnog poboljšanja
  • kod male dece, trudnica, starijih i hroničnih bolesnika simptomi treba da se prate posebno pažljivo.

