"Batut" objavio nove podatke: Manje obolelih od gripa u Srbiji, ali jedan simptom ne smete ignorisati!
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ saopštio je da je tokom prve nedelje marta zabeležen pad broja obolelih od bolesti sličnih gripu, kao i od akutnih respiratornih infekcija.
Podaci pokazuju da se epidemiološka situacija blago stabilizuje, iako virus gripa i dalje cirkuliše u populaciji.
Manje obolelih nego prethodne nedelje
Prema podacima Instituta, u periodu od 2. do 8. marta u Srbiji je registrovano 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika.
Ovaj broj je nešto niži u odnosu na prethodnu nedelju, što ukazuje na opadajući trend obolevanja.
Epidemiološki pokazatelji za ovaj period ukazuju da je u Srbiji i dalje prisutna regionalna geografska rasprostranjenost virusa, dok je nivo kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou.
Najviše obolelih među najmlađima
Najveći broj obolelih registrovan je među decom, i to u dve starosne grupe:
- od 0 do četiri godine
- od pet do 14 godina
Stručnjaci upozoravaju da su deca posebno osetljiva na respiratorne viruse zbog čestog boravka u kolektivima, poput vrtića i škola.
Potvrđeni slučajevi virusa gripa tipa A
Laboratorijskim analizama potvrđeno je prisustvo virusa gripa tipa A, i to podtipa:
- A (H1) pdm09
- A – netipizirani
Ovi slučajevi registrovani su na teritoriji Beograda i Zaječarskog okruga.
Pad i kod akutnih respiratornih infekcija
U istom periodu zabeležen je i pad broja akutnih respiratornih infekcija.
Registrovano je ukupno 10.610 slučajeva, sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika, što je takođe manje u odnosu na prethodnu sedmicu.
Situacija u Evropi: U nekim zemljama i dalje povišene stope
Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama Evropske unije, iz „Batuta“ navode da su stope oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su dostavile podatke.
Ipak, regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju.
Prema dostupnim podacima, virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantan soj u cirkulaciji, ali se beleži porast zastupljenosti podtipa A(H1)pdm09.
Simptomi gripa
- nagla visoka temperatura (38–40 °C)
- zimica i drhtavica
- izražen umor i malaksalost
- bolovi u mišićima i zglobovima
- glavobolja
- suvi, nadražajni kašalj
- bol ili grebanje u grlu
- zapušen nos ili curenje nosa
- smanjen apetit
- kod dece mogući mučnina, povraćanje ili dijareja
Simptomi akutnih respiratornih infekcija
- curenje ili zapušen nos
- kijanje
- bol ili peckanje u grlu
- kašalj (suv ili produktivan)
- blago povišena temperatura
- osećaj pritiska u sinusima
- promuklost
- opšta slabost i umor
- suzenje očiju
Saveti za lečenje i oporavak
- odmor – ostati kod kuće i omogućiti organizmu da se oporavi
- unos dovoljno tečnosti – voda, čajevi, supe
- snižavanje temperature lekovima poput Paracetamol ili Ibuprofen (po savetu lekara ili farmaceuta)
- lagana ishrana – voće, povrće, supa, hrana bogata vitaminima
- provetravanje prostorija i održavanje umerene temperature u stanu
- ovlaživanje vazduha ako je prostorija suva
- ispiranje nosa fiziološkim rastvorom ili sprejevima na bazi morske vode
- topli napici i med za ublažavanje kašlja i iritacije grla
Kada se javiti lekaru
- temperatura traje duže od tri dana
- otežano disanje ili jak kašalj
- bol u grudima
- izrazita slabost ili dehidratacija
- pogoršanje simptoma nakon početnog poboljšanja
- kod male dece, trudnica, starijih i hroničnih bolesnika simptomi treba da se prate posebno pažljivo.