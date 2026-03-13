Gorštak sa fakultetskom diplomom muze krave i traži ženu, ali u srcu nosi živu ranu! Objavio jednu sliku, njegove reči kidaju dušu! FOTO
Luka Crepuljarević (23), mladić koji je gradski život zamenio selom Semegnjevo kod Zlatibora i time pobrao simpatije cele Srbije, danas je podelio emotivnu uspomenu koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Najpoznatiji seoski domaćin Luka Crepuljarević, koji je nedavno diplomirao ali živi skromno, muze krave i pravi sir, obeležio je danas težak i tužan dan.
Naime, prošlo je tačno 16 godina otkako je Luka ostao bez svog oca. Tim povodom, on je postavio staru fotografiju iz detinjstva na kojoj pozira sa tatom kada je bio mali, pokazujući da ga za selo vežu najdublje uspomene.
Kako je ranije govorio za medije, imao je samo sedam godina kada je njegov otac preminuo, što ga je nateralo da rano sazri i nauči da se kroz život bori sam.
- Tatinim sinovima je mnogo lakše, ne želim nikoga da prozivam, samo kažem oni koji imaju oca uz sebe lakše mogu da reše problem, ja svoje sve moram sam - izjavio je ranije Luka za naše kamere prisećajući se svog odrastanja.
On je i ranije objavljivao fotografiju oca koju drži na zidu dnevne sobe uz reči: "Neko s neba gleda sve".
"Izgubio sam oca kada sam imao sedam godina"
Iako je odrastao bez oca, ovaj vredni mladić sa Zlatibora uvek je isticao da je imao srećno odrastanje zahvaljujući svojoj majci, stabilnoj i obrazovanoj ženi, koja mu je bila najveći oslonac, iako joj u početku nije bilo svejedno što je odlučio da živi na selu.
- Oca sam izgubio sa sedam godina, bio sam mali, pa ne mogu da kažem da mi je nedostajao. Ja sam imao lepo detinjstvo, nikad nisam bio gladan, pocepan, bos… - ispričao je Luka, čiji stavovi iznova oduševljavaju Srbiju.
Podsetimo, Luka na svom imanju ima stoku, sam brine o kući i traži "ženu za sva vremena" koja će ga podržavati i sa kojom će imati naslednike, dok on planira da nastavi svoj pošteni radni život na planini.
On obavlja sve seoske poslove, a nedavno je pokazao i kako suši meso.
(Kurir.rs/Blic)
- Oca sam izgubio sa sedam godina, bio sam mali, pa ne mogu da kažem da mi je nedostajao. Ja sam imao lepo detinjstvo, nikad nisam bio gladan, pocepan, bos… - ispričao je Luka, čiji stavovi iznova oduševljavaju Srbiju.
Podsetimo, Luka na svom imanju ima stoku, sam brine o kući i traži "ženu za sva vremena" koja će ga podržavati i sa kojom će imati naslednike, dok on planira da nastavi svoj pošteni radni život na planini.
On obavlja sve seoske poslove, a nedavno je pokazao i kako suši meso.
