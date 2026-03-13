U okviru "Karavana zdravlja": Održani besplatni preventivni kardiovaskularni pregledi u Vladimircima
U opštini Vladimirci održana je akcija preventivnih kardiovaskularnih pregleda u okviru „Karavana zdravlja“, inicijative Ministarstva zdravlja koja ima za cilj rano otkrivanje faktora rizika i prevenciju srčanih i krvnih oboljenja.
Građani su imali priliku da obave besplatne kardiovaskularne preglede i dobiju stručne savete lekara o očuvanju zdravlja srca, kontroli krvnog pritiska, pravilnoj ishrani i značaju redovnih preventivnih kontrola.
- U okviru edukativne tribine, koja je održana u opštini Vladimirci, govorili su prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, dr Snežana Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, kao i dr Branko Isailović, direktor Doma zdravlja Vladimirci.
„Karavan zdravlja“, akcija Ministarstva zdravlja koja je do sada obišla više od 65 gradova i opština u Srbiji, nastavlja da kroz besplatne preglede i edukaciju građana doprinosi očuvanju zdravlja i jačanju preventivne medicine.