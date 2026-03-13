Slušaj vest

Građani su imali priliku da obave besplatne kardiovaskularne preglede i dobiju stručne savete lekara o očuvanju zdravlja srca, kontroli krvnog pritiska, pravilnoj ishrani i značaju redovnih preventivnih kontrola.

Foto: Ministarstvo zdravlja

- U okviru edukativne tribine, koja je održana u opštini Vladimirci, govorili su prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, dr Snežana Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, kao i dr Branko Isailović, direktor Doma zdravlja Vladimirci.