Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski tokom posete Novom Pazaru posetila je vakufsku kuhinju.
POUZDAN PARTNER SVIMA KOJI BRINU O NAJUGROŽENIJIMA: Ministarka Stamenkovski tokom posete Novom Pazaru obišla vakufsku kuhinju (FOTO)
- Vakufske kuhinje u Novom Pazaru svakodnevno pripremaju obroke za građane kojima je pomoć najpotrebnija. To su mesta gde se najbolje vidi šta znače solidarnost, briga i ljubav prema čoveku - istakla je ona.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u 2025. godini izdvojilo tri miliona dinara za podršku njihovom radu, a sredstva će biti obezbeđena i u 2026. godini.
- Nastavljamo da budemo pouzdan partner svima koji brinu o najugroženijima.
