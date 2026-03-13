Slušaj vest

Tragična pogibija Dragana Lazića, brata pevača Darko Lazić ponovo je otvorila pitanje bezbednosti motociklista u Srbiji. Prema dostupnim podacima saobraćajne policije i stručnjaka za bezbednost saobraćaja, vozači motora spadaju među najugroženije učesnike u saobraćaju, a nesreće u kojima učestvuju često imaju najteže posledice.

Podetimo, rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je 11. marta u teškoj saobraćajnoj nesreći na motociklu kada mu je put presekao automobilana putu Šabac–Valjevo i od zadobijenih povreda nije mu bilo spasa. Njegova sahrana, na kojoj su se okupili članovi porodice i prijatelji, održana je danas uz emotivne oproštaje, dok se policija i dalje bavi istragom okolnosti nesreće.

1/7 Vidi galeriju Darko i Dragan Lazić Foto: Instagram

Prema podacima nadležnih institucija, u Srbiji svake godine desetine motociklista izgubi život na putevima, a stručnjaci upozoravaju da je rizik stradanja višestruko veći nego kod vozača automobila.

Sa dolaskom lepšeg vremena na ulicama je sve više motocikala i mopeda, zbog čega policija upućuje posebno upozorenje vozačima dvotočkaša. Zabrinjava podatak da je za manje od tri meseca ove godine u saobraćajnim nesrećama već stradalo sedam motociklista, zaključno sa bratom Darka Lazića.

Iz Uprave saobraćajne policije podsećaju da je zaštitna oprema ključna za bezbednost. Posebno naglašavaju važnost nošenja zaštitne kacige, koja u mnogim slučajevima može spasiti život ili značajno ublažiti posledice povreda.

Crna statistika: Desetine motociklista poginu svake godine

Tokom 2025. godine na putevima u Srbiji poginulo je ukupno 48 vozača motora (dvotočkaša). Prema podacima Asocijacije za bezbednost motociklista i Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), od ukupnog broja stradalih, 46 su bili motociklisti, dok su dvojica bili vozači mopeda.

Iako motocikli čine relativno mali deo voznog parka, njihov udeo među poginulima u saobraćaju je oko 14-15% ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nesrećama tokom 2025. godine, što stručnjaci ocenjuju kao veoma visok procenat. Svaki drugi poginuli motociklista bio je mlad, starosti između 15 i 30 godina.

Zvanični izveštaji ukazuju na to da je 2025. godina bila obeležena povećanim brojem saobraćajnih nezgoda, sa ukupno oko 484 stradale osobe u svim vrstama udesa, a gotovo polovina žrtava su takozvani ranjivi učesnici u saobraćaju - pešaci, biciklisti i motociklisti.

Prema analizama stručnjaka, motociklisti imaju i do 20 puta veći rizik da učestvuju u nezgodisa smrtnim ishodom u odnosu na vozače putničkih automobila.

Zašto motociklisti češće stradaju

Stručnjaci navode nekoliko ključnih razloga zbog kojih su motociklisti posebno ugroženi na putevima.

Najčešći uzroci nesreća:

neprilagođena brzina uslovima na putu

gubitak kontrole nad vozilom

vožnja pod dejstvom alkohola

nepropisno preticanje

korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

kasno uočavanje motociklista od strane drugih vozača

Prema podacima saobraćajne policije, neprilagođena brzina je uzrok čak 44 odsto saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, dok značajan broj nezgoda nastaje i zbog alkohola ili gubitka kontrole nad vozilom.

Dodatni problem predstavlja i činjenica da su motociklisti slabije uočljivi u saobraćaju, pa u velikom broju nezgoda drugi vozači prekasno primete dvotočkaša.

Najrizičnije situacije u saobraćaju

Analize saobraćajnih nezgoda pokazuju da motociklisti najčešće stradaju u situacijama kada učestvuju u sudaru sa drugim vozilom, posebno prilikom:

skretanja automobila na raskrsnicama

preticanja ili obilaženja

naglog menjanja trake

ulaska vozila iz sporedne ulice

U takvim situacijama vozači automobila često ne procene pravilno brzinu motocikla ili ga jednostavno ne uoče na vreme.

Saveti stručnjaka: Kako smanjiti rizik

Stručnjaci za bezbednost saobraćaja ističu da se veliki broj nesreća može sprečiti većim oprezom svih učesnika u saobraćaju.

Saveti za motocikliste:

uvek nositi zaštitnu kacigu i opremu

voziti prilagođenom brzinom

izbegavati rizična preticanja

biti vidljiv u saobraćaju (svetla, reflektujuća oprema)

ne voziti pod dejstvom alkohola ili umoran

posebno oprezno voziti na početku moto sezone Saveti za vozače automobila obavezno proveriti mrtav ugao pre skretanja

obratiti pažnju na motocikle na raskrsnicama

držati bezbedno odstojanje

ne koristiti mobilni telefon tokom vožnje Motociklisti - ranjiva kategorija u saobraćaju

Stručnjaci naglašavaju da motociklisti spadaju u ranjivu kategoriju učesnika u saobraćaju, jer nemaju zaštitu kakvu imaju vozači automobila. Zbog toga i relativno manja greška, bilo motocikliste ili drugog vozača, može imati fatalne posledice.

Zbog početka toplijeg vremena i sve većeg broja motocikala na putevima, institucije i stručnjaci redovno apeliju na sve učesnike u saobraćaju da voze opreznije i poštuju pravila, jer je svaka sekunda nepažnje dovoljna da se tragedija dogodi.