Dobar primer u našoj zemlji je kompanija NIS koja već godinama realizuje svoju zelenu agendu. Uprkos izazovima NIS je u prošloj godinu u realizaciju ekoloških projekata uložio 923 miliona dinara, navodi se na sajtu te kompanije. Tako je NIS u ekološke projekte i biznis inicijative koje su dale značajne efekte na unapređenje ekološke slike u našoj zemlji od 2009. godine uložio čak 900 miliona evra. Veliki deo ekoloških investicija realizovan je u Rafineriji nafte u Pančevu, smanjujući emisije gasova u atmosferu. Međutim, NIS realizuje ekološke projekte i u drugim oblastima poslovanja. Tako je, na primer, u Aminsko postrojenje kod Elemira kompanija uložila oko 30 miliona evra. Ovo postrojenje ima značajnu ekološku komponentu, jer način prerade u njemu u potpunosti sprečava dospevanje ugljen-dioksida u atmosferu.

Energetika je još jedna značajna oblast u kojoj je ova kompanija započela svoje aktivnosti. Tako su na devet naftnih i gasnih polja u Srbiji izgrađene male elektrane u kojima se toplotna i električna energija proizvode iz gasa koji je zbog lošijeg kvaliteta (visok udeo ugljen-

dioksida i azota) ranije spaljivan na baklji. Takođe, tokom 2022. godine kompanija jezapočela projekat izgradnje solarnih fotonaponskih elektrana na svojim benzinskim stanicama u Srbiji, a do sada je u rad pušteno 78 ovih solarnih elektrana. Pored toga, solarne elektrane puštene su u rad i u Pogonu za proizvodnju pijaće vode „Jazak“ i na krovovima šest objekata u okviru Rafinerije nafte Pančevo. NIS je ovih dana objavio i da je u Skladištu naftnih derivata Novi Sad puštena u rad i prva solarna elektrana na tlu u vlasništvu kompanije koja svu proizvedenu električnu energiju isporučuje direktno u distributivni sistem po komercijalnim uslovima. Reč je o najvećoj

solarnoj elektrani kompanije i jednoj od najvećih u Srbiji. Očekuje se da ova solarna elektrana godišnje proizvodi oko 8,7 GWh što odgovara godišnjoj potrošnji oko 2.000 prosečnih domaćinstava u Srbiji.