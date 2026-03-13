Sredinom tridesetih godina prošlog veka Kraljevina Jugoslavija našla se u jednoj od najvećih političkih i društvenih kriza između dva svetska rata. Povod je bio sporazum sa Vatikanom, poznat kao Konkordat, kojim je Sveta Stolica želela da obezbedi poseban, povlašćen status Rimokatoličke crkve u državi. Ovaj dokument odmah je izazvao snažno protivljenje Srpske pravoslavne crkve i velikog dela javnosti.

U sukobu koji je ubrzo prerastao u otvorenu političku borbu, zvanični Beograd stao je na stranu Vatikana, pokušavajući da sporazum progura kroz Narodnu skupštinu uprkos snažnom otporu. Srpska pravoslavna crkva smatrala je da bi Konkordat ugrozio njen položaj i otvorio vrata političkom uticaju Vatikana u zemlji.