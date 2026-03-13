Slušaj vest

Mart je mesec buđenja prirode, dužih dana i nove energije. Upravo u ovom periodu širom sveta obeležava se Svetski dan spavanja, koji ove godine pada 13. marta i podseća nas na nešto što često uzimamo zdravo za gotovo - kvalitetan san.

Povodom Svetskog dana spavanja, u Dormeo Home-u se obeležavaju DORMEO DANI SPAVANJA, uz popuste do 50% na odabrane proizvode. Dodatno, u periodu od 13. do 18. marta, kupce očekuje i dodatnih 15% popusta na račune preko 6.000 dinara. Ovo je idealna prilika da unapredite kvalitet svog sna i počnete svaki dan odmorni i puni energije.

Više informacija o ponudi možete pronaći na sajtu: www.dormeo.rs, u najbližoj Dormeo Home i Top Shop prodavnici, ili pozivom na broj 021 489 26 54.

Iako se o snu tog dana govori više nego inače, istina je da briga o kvalitetnom odmoru ne bi trebalo da traje samo jedan dan u godini. Dobar san je svakodnevna potreba i važan deo uravnoteženog i produktivnog života. Kada se probudimo odmorni, dan počinje drugačije - imamo više energije, lakše se koncentrišemo i spremniji smo za obaveze koje nas čekaju.

Za nas uDormeo Home-u kvalitetan san je važan svaki dan. Svetski dan spavanja zato je prilika da se podsetimo koliko kvalitet sna može uticati na naše raspoloženje, energiju i svakodnevno funkcionisanje, ali i koliko je važno voditi računa o uslovima u kojima spavamo.

Zašto je kvalitetan san važan?

Bolja koncentracija i pamćenje Tokom sna mozak obrađuje informacije prikupljene tokom dana i pomaže organizmu da se pripremi za nove izazove. Kada smo odmorni, lakše se fokusiramo, efikasnije učimo i donosimo promišljenije odluke.

Pravi izbor:Dormeo jastuci sa memorijskom penom prilagođavaju se obliku glave i vrata, pružajući podršku koja može doprineti udobnijem i kvalitetnijem snu.

Oporavak i regeneracija tela Tokom noći telo prolazi kroz procese oporavka i regeneracije. Kada san nije dovoljno kvalitetan ili redovan, to se često može odraziti na energiju, raspoloženje i svakodnevno funkcionisanje.

Pravi izbor:Dormeo dušeci sa naprednim slojevima pene, poput Ecocell® i Octaspring® tehnologije, dizajnirani su da pruže optimalnu podršku telu i dobru cirkulaciju vazduha, što može doprineti prijatnijem i mirnijem snu.

Raspoloženje i emocionalna ravnoteža Nedostatak sna često može dovesti do umora, razdražljivosti i smanjene koncentracije. Sa druge strane, kvalitetan odmor doprinosi boljem raspoloženju i većoj otpornosti na svakodnevni stres.

Energija i produktivnost tokom dana Kada smo naspavani, imamo više energije i motivacije za svakodnevne obaveze - bilo da je reč o poslu, učenju ili vremenu provedenom sa porodicom.

Pravi izbor:Dormeo prostirke pružaju dodatni sloj udobnosti i mogu svaki krevet ili kauč pretvoriti u prijatnije mesto za odmor.

Investicija u kvalitetan san Kada shvatimo koliko san utiče na naše raspoloženje i energiju, jasno je koliko je važno obratiti pažnju na uslove u kojima spavamo. Pravi dušek, jastuk i pokrivač mogu napraviti veliku razliku u kvalitetu odmora i načinu na koji se osećamo tokom dana.

Kvalitetan san često počinje pravim izborom proizvoda za spavanje. Prilikom odabira dušeka važno je obratiti pažnju na nekoliko faktora: Podrška i udobnost - kvalitetni materijali, poput prozračne i fleksibilne Ecocell® pene, memorijske pene i Octaspring® penastih opruga, pomažu u postizanju ravnoteže između udobnosti i pravilne podrške telu.

Prozračnost - dobra cirkulacija vazduha pomaže održavanju prijatne temperature tokom noći. Prilagodljivost - važno je odabrati dušek koji odgovara individualnim potrebama i navikama spavanja. Dormeo® je globalno prepoznat brend specijalizovan za rešenja za spavanje, sa više od 20 godina iskustva i milionima korisnika širom sveta. Posvećenost inovacijama i savremenim materijalima učinila je Dormeo jednim od prepoznatljivih evropskih brendova u oblasti proizvoda za spavanje.