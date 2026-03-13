Slušaj vest

U svakodnevnoj žurbi često zaboravimo koliko su mali gestovi važni. Jedan od najlepših među njima oduvek je bio — skuvan obrok za nekoga koga volimo. Upravo toj jednostavnoj, ali snažnoj poruci biće posvećen događaj pod sponzorstvom kompanije Perutnina Ptuj, a koji će se 21. marta 2026. godine održati u Mercator Centru i koji će biti otvoren za sve posetioce koji veruju da ljubav često počinje u kuhinji.

Pod sloganom „Kuvaj za svoju omiljenu osobu“, ovaj nesvakidašnji susret okupiće ljude koji će kroz hranu podeliti svoje emocije, uspomene i priče. U centralnom prostoru tržnog centra biće postavljena tri kuhinjska ostrva – mala mesta topline usred svakodnevne gradske gužve – gde će učesnici pripremati jela za svoje najdraže. Program će voditi food influenserka Danijela Pantić, koja će otvoriti događaj i tokom dana usmeravati učesnike kroz pripremu jela, ali i razgovore o onome što hranu čini posebnom – emociji koja se u nju unosi.

Tri učesnika kuvaće za tri različite, ali podjednako snažne vrste ljubavi. Na jednom ostrvu, roditelj će kuvati za svoje dete, podsećajući nas da se porodična ljubav često najlepše izražava kroz miris ručka koji nas dočekuje kod kuće. Tema ovog segmenta je „porodična ljubav na tanjiru“ — ona tiha briga koja se vidi u svakom zalogaju. Drugo kuhinjsko ostrvo biće posvećeno partnerima, koji će pripremiti jelo inspirisano svojim prvim zajedničkim obrokom. Jer mnoge ljubavne priče počinju upravo za stolom — uz pažnju, sitne gestove i trenutke koji se pamte. Treći punkt donosi priču o prijateljstvu i porodici, uz temu „Reci mi šta voliš, skuvaću ti to!“. Biće to podsećanje da se zajedništvo često gradi upravo oko stola, tamo gde se okupljamo, razgovaramo i delimo trenutke koji stvaraju osećaj doma.

Osim kulinarskog dela programa, posetioci će imati priliku i da učestvuju u kreativnoj radionici oslikavanja tanjira. Na vođenoj radionici svako će moći da pusti mašti na volju i oslika sopstveni tanjir koji će mu ostati kao uspomena sa ovog događaja. Učešće je besplatno, a prijava se vrši putem online forme na linku:

https://forms.gle/wpieBVKfGfS7HgBj7 Tri najkreativnije oslikana tanjira biće nagrađena poklonima sponzora događaja, kompanije Perutnina Ptuj. Poseban kutak biće i interaktivni zid poruka pod nazivom „Ljubav na tanjiru“. Posetioci će moći da ostave svoju misao, želju ili malu kulinarsku ljubavnu priču — poruku koja govori šta za njih znači ljubav na tanjiru. Najlepše poruke postaće deo zajedničkog mozaika emocija, a pet najkreativnijih osvojiće poklone sponzora Perutnina Ptuj. Posetioci će imati priliku da čuju priče učesnika, ali i da saznaju njihove recepte, koji će biti podeljeni svima koji žele da i sami ponesu deo te inspiracije u svoju kuhinju. Pored toga, tokom trajanja događaja naš nutricionista Žarko Živojinović razgovaraće sa učesnicima o zdravoj i balansiranoj ishrani.

Ideja događaja nije da izgleda kao promocija, već kao topao, emotivan trenutak usred svakodnevice — mali podsetnik da hrana nikada nije samo obrok. Ona je pažnja, briga i način da nekome kažemo da nam je važan. A kako vi kažete volim te? Ponekad je upravo najjednostavniji način da pokažemo ljubav taj: da pitamo nekoga šta voli da jede — i da mu to skuvamo.