Bez ovoga za Srbe nema više preko granice! Neće niko moći da izbegne, ni rod rođeni ne može biti nikakva veza!
Vreme udaranja pečata u pasoše i eventualno gledanje kroz prste ako ste za koji dan prekardašili boravak od maksimum tri meseca u roku od šest u zemljama EU je prošlost.
Od 10. aprila počinje puna primena EES (Entry/Exit System) sistema na svim granicama Šengenskog prostora. Za državljane Srbije to znači samo jedno: ako niste u bazi sa otiscima i fotografijom, rampa se ne podiže. Ovaj sistem je nemilosrdan, automatizovan i ne priznaje nikakva "poznanstva".
Neće niko moći da izbegne, pa makar vam bio rod rođeni onaj koji vrši kontrolu. Bez ovoga za Srbe, zapravo, nema preko granice - pasoša, skeniranja i fotkanja!
Za početak morate da obavezno stanete u jasno označene trake za državljane trećih zemalja, jer i za to sledi kazna ukoliko ste se pogrešno prestrojili. A kada se napokon dovučete do granične policije, posebno u vreme letnje sezone, svi putnici moraju da izađu iz vozila i da prate važnu proceduru u koju spada skeniranje pasoša, potom skeniranje četiri prsta desne šake, jer bez digitalnog otiska se ulazak ne registruje, pa sledi biometrijska fotografija - kamerom visoke rezolucije uzimaju se parametri vašeg lica. Sistem to povezuje sa vašim pasošem i u nardene tri godine čuva podatke.
Onog momenta kada prođete, sistem pali štopericu, što će reći da nema više "računanja otprilike" koliko ste proveli u Evropskoj uniji, već se precizno beleži dan i sat ulaska, kao i dan i sat izlaska. I sva ta procedura se snima iz više uglova tako da svaki potez biva precizno zabeležen.
Ranije je moglo da se desi da se se slučajno (ili namerno) previdi pečat ili da vas puste da se vratite u Srbiju ako ste prekoračili dan-dva. Sada je kontrola u rukama centralnog servera u Briselu. Ako sistem vidi da ste 91. dan u EU, automatski se generiše poternica i zabrana ulaska. Tu ljudski faktor više ne igra nikakvu ulogu.
Svaki put kada ponovo prelazite granicu, sistem će vas identifikovati skeniranjem pasoša i verifikacijom lica, iliti ponovnim fotkanjem, jer sistem mora da potvrdi da pasoš koristi upravo ona osoba čija je biometrija u bazi. Ako tri godine ne kročite u EU, vaši podaci se brišu i moraćete ponovo na kompletno skeniranje.