Slušaj vest

Vreme udaranja pečata u pasoše i eventualno gledanje kroz prste ako ste za koji dan prekardašili boravak od maksimum tri meseca u roku od šest u zemljama EU je prošlost.

Od 10. aprila počinje puna primena EES (Entry/Exit System) sistema na svim granicama Šengenskog prostora. Za državljane Srbije to znači samo jedno: ako niste u bazi sa otiscima i fotografijom, rampa se ne podiže. Ovaj sistem je nemilosrdan, automatizovan i ne priznaje nikakva "poznanstva".

Neće niko moći da izbegne, pa makar vam bio rod rođeni onaj koji vrši kontrolu. Bez ovoga za Srbe, zapravo, nema preko granice - pasoša, skeniranja i fotkanja!

Foto: Marko Karović

Za početak morate da obavezno stanete u jasno označene trake za državljane trećih zemalja, jer i za to sledi kazna ukoliko ste se pogrešno prestrojili. A kada se napokon dovučete do granične policije, posebno u vreme letnje sezone, svi putnici moraju da izađu iz vozila i da prate važnu proceduru u koju spada skeniranje pasoša, potom skeniranje četiri prsta desne šake, jer bez digitalnog otiska se ulazak ne registruje, pa sledi biometrijska fotografija - kamerom visoke rezolucije uzimaju se parametri vašeg lica. Sistem to povezuje sa vašim pasošem i u nardene tri godine čuva podatke.

Onog momenta kada prođete, sistem pali štopericu, što će reći da nema više "računanja otprilike" koliko ste proveli u Evropskoj uniji, već se precizno beleži dan i sat ulaska, kao i dan i sat izlaska. I sva ta procedura se snima iz više uglova tako da svaki potez biva precizno zabeležen.

EES sistem -fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju i skeniranje pasoša na graničnom prelazu Foto: Marko Karović

Ranije je moglo da se desi da se se slučajno (ili namerno) previdi pečat ili da vas puste da se vratite u Srbiju ako ste prekoračili dan-dva. Sada je kontrola u rukama centralnog servera u Briselu. Ako sistem vidi da ste 91. dan u EU, automatski se generiše poternica i zabrana ulaska. Tu ljudski faktor više ne igra nikakvu ulogu.