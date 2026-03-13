Specifikacije pokazuju da je dugačka 510 cm, prečnika 400 milimetra i mase 910 kilograma, sa dometom od 250 do 400 kilometara. Stručnjaci u vazduhoplovstvu je opisuju kao “ubicu nosača aviona”, a u sukobu Pakistana i Indije je korićena i uništila je radarski sistem S-400. Vest da je Srbija ima, uznemirila je susednu Hrvatsku, gde su je maliciozno na društvenim mrežama i medijima nazvali “Zagrepčanka”, a premijer Andrej Plenković je rekao da će o ovoj raketi informisati partnere iz NATO Alijanse. Kakva je moć CM-400? Zašto smeta Hrvatskoj? Da li će superiorno naoružanje, biti sigurno odvraćanje?

prof. dr Miroslav Bjegović, profesor bezbednosnih nauka

Milovan Drecun, narodni poslanik SNS i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove u Narodnoj skupštini Srbije

dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije