AMSS o stanju na granicama i putevima tokom večeri: Zadržavanje za kamione do dva sata na granici sa BiH, na ostalim prelazima bez gužve
Kamioni na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovini čekaju dva sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Zadržavanje za kamione na prelazu Batrovci ka Hrvatskoj je sat vremena.
„Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji“, piše u saopštenju.
