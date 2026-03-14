Slušaj vest

LOZNICA - Grad Loznica uvek je pomagao i pomagaće preduzetnice, a to isto čini i država kroz različite mere koje sprovodi kako bi vam pomogla. Vaša energija ogleda se i u tome što raste broj žena koje se bave privatnim poslom i mislim da će to imati sve šire razmere uz podršku države i grada, rekla je Milena Manojlović Knežević, predsednica Skupštine grada Loznice, otvarajući današnji program ''Susret preduzetnica'', održan u okviru manifestacije "Svet žena - Emilija Popović".

U Galeriji "Mina Karadžić", u Vukovom domu kulture, okupile su se preduzetnice iz lozničkog kraja i više gradova Srbije, na susretu koji je priredilo Udruženja poslovnih žena "Kreativna vizija " iz Loznice.

- U svakom društvu i lokalnoj zajednici snaga se ogleda u ljudima i njihovim idejama, sposobnostima i kreativnosti da svoje vizije i realizuju. Ovaj skup je odraz svega toga jer svojom snagom i hrabrošću grabite napred u svetu preduzetništva koji nije nimalo lak. Tako dajete širok doprinos ekonomskom razvoju lokalne zajednice, zapošljavate ljude i samim tim podižete nivo kvaliteta života. Današnji sastanak je izuzetno značajan jer je to prilika da razmenite iskustva, ideje i osmislite buduće zajedničke projekte, ali ujedno motivišete i dajete snagu ženama koje se do sada nisu usudile da krenu ovim putem. Ponosni smo na sve što ste uradili i uvek ćete imati našu podršku – kazala je Manojlović Kneževićeva.

Skupu je prisustvovala pomoćni direktor sektora preduzetništva Milica Selaković, iz Privredne komore Srbije, koja je rekla da joj je drago što vidi ovako veliki broj preduzetnica.

- Širom Srbije prisustvujemo različitim konferencijama a kada je ovako puna sala i ovako aktivno udruženje znači da naš trud i rad nije uzaludan. U okviru našeg sektora postoji sekcija za žensko preduzetništvo koje je najaktivnije iako imamo omladinsko, porodično i generalno preduzetništvo, a sama država ima najviše podsticaja poslednjih godina za žene preduzetnice, stare zanate i žene na selu. Kao servis, država i mi, pratimo taj trend i naša uloga je organizovanje predavanja, obuka, radionica, sajmova, umrežavanja i podrška ovakvim udruženjima. Kod nas je u poslu jedna trećina žena što je na evropskog nivou, a to smo postigli u poslednjih deset godina – rekla je ona.

1/8 Vidi galeriju Žensko preduzetništvo u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Snežana Perić iz Udruženja ''Kreativna vizija'', kaže da imaju 42 aktivne članice, nemaju prostorije, ne naplaćuju članarinu i organizuju se po potrebi.

- Grad podržava naše udruženje od osnivanja, a brojne su nam aktivnosti tokom godine. Ženski etno hab nastao je delom zahvaljujući i našim članicama koje su ujedno i članice Udruženja poslovnih žena Srbije. Naše udruženje ima sjajnu budućnost sa ovakvom podrškom, uz prisustvo puno mladih žena, novih članica koje žele da rade – rekla je ona dok je Snežana Nešković Simić, direktorka Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'' podsetila da su žene preduzetnice već 15 godina gošće ''Sveta žena'' i da je ovo susret za razmenu ideja i iskustava, ali i dokaz da žene mogu biti uspešne preduzetnice.

Predstavljen je katalog poklona "Ženski etno hab - Sa ljubavlju iz Loznice" gde su prikazani proizvodi i usluge žena lozničkog kraja, a treći put je dodeljujemo priznanje ''Naj mama'' namenjenog ženama koje radom, posvećenošću porodici i zajednici predstavljaju primer i inspiraciju. Ovogodišnji dobitnik je Zorica Trifunović, majka prerano preminulog Aleksandra Trifunovića, profesora Tehničke škole, koja je pokrenula niz humanitarnih akcija.