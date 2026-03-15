Bio je petak, 6. mart. Većina je mislila, ni sami ne znamo kako, ali da će nas zaobići smrtonosni virus o kojem se sve više pisalo i govorilo. U svetu je već bilo obolelo više od 100.000 ljudi. Buknula su žarišta što u Evropi, što u Kini, odakle je pošast i počela da se širi. Izveštaji su ukazivali na brojne smrtne slučajeve. U Srbiji je tog dana potvrđen prvi pacijent sa kovidom-19.

Nekoliko dana je bilo potrebno da shvatimo šta se dešava, a zvaničnici i mediji su objavljivali nove mere, broj zaraženih...

Podaci od osam sati uveče 14. marta ukazivali da ništa nije kako se u prvi mah mislilo - zvanično je obolelo 46 ljudi, odnosno 51 uključujući podatke sa Kosova i Metohije. Odlukom predsednika Srbije Aleksandra Vučića, vojska je tog 15. marta angažovana u civilne svrhe. Obustavljen je i železnički saobraćaj na graničnom prelazu Šid-Tovarnik. Do 18 sati registrovana su još dva slučaja kovoda-19, kao i četiri u južnoj srpskoj pokrajini.

Kovid bolnica u Batajnici Foto: Marina Lopičić

Na sednici Vlade usvojena je Odluka o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, jer je već zavladala tolika pomama posebno za maskamada su od nekoliko desetina dinara vrlo brzo dostigle vrtoglave cene, a pride bilo ih je teško i pronaći.

Jasno je stavljeno svima na znanje da je krivično delo svako nepoštovanje propisa, odluka i naredbi nadležnih radi sprečavanja i suzbijanja epidemije virusa korona, uz poseban akcenat na širenje lažnih vesti i panike.

Taj 15. mart je još bio dan kada su bila prihvatljiva okupljanja u zatvorenim prostorijama, s tim što se brojka od 100 sada smanjila na 50 ljudi. Kao posebno rizične grupe označeni su stariji od 65 godina i njima je upućena preporuka da ograniče svoje kretanje i da što manje napuštaju domove.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o uvođenju vanredenog stanja Foto: screenshot Kurir TV

A onda, u 20 časova, čuli smo nešto o čemu nismo mogli ni da sanjamo sa petnaestak dana ranije -na teritoriji cele države proglašeno je vanredno stanje! Bila je nedelja, baš kao i ovog meseca. Srbija je zatvorena! Preporuka svima je bila da sede u svojim kućama i da budu u samoizolaciji.

Vojska je dobila zadatak da čuva bolnice u kojima se leče oboleli od kovida-19, a policija da vrši nadzor nad onima koji su u izolaciji zbog kontakta sa zaraženima. Preko granice se nije moglo. To se nije odnoslilo na državljane Srbije koji su se vraćali u zemlju, kao i za diplomate i strane državljane sa boravišnom dozvolom. Međutim, svako od njih morao je da ide pravo u kranatin na 14 dana, a ukoliko je bio u žarištu koronavirusa, recimo Kini ili Italiji, - 28 dana.

U svim gradovima smanjenjen je obim javnog prevoza i njegovo funkcionisanje se nadalje odvijalo po subotnjem režimu vožnje.

Sutradan više nisu radile škole, fakulteti, vrtići... Od utorka započeta je nastava putem platforme RTS Planeta, TV kanala RTS3 i uz digitalne udžbenike.

Predsednik Srbije je u večernjem obraćanju tog 15. marta rekao da je kupljeno pet miliona maski iz Kine i da šaljemo avion po njih, te da je u toku postupak nabavke novih respiratora. Istakao je da je zamolio Si Đipinga da u našu zemlju pošalje i lekare.

Svakog dana je bivalo sve više ljudi koji su smeštani u kovid bolnice Foto: Promo

Ali i dalje je bilo onih koji svemu tome nisu pridavali posebnog značaja, pa je zabeleženo da je već koliko sutradan priveden na saslušanje u Osnovno tužilašto u Kruševcu muškarac iz Varvarina jer je prekršio određenu mu samoizolaciju od 14 dana. Za "nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije" predviđena kazna je bila do tri godine zatvora.

Država je morala da reaguje i zbog starijih od 65 godina, pa je rečeno da će im, ukoliko sami ne prestanu da stalno izlaze, biti uvedena totalna zabrana izlaska uz novčanu kaznu od 150.000 dinara za onog ko je prekrši.

Zabranjen je i izvoz lekova na 30 dana.

Već 18. marta je uveden policijska čas, odnosno zabrana kretanja od 10 sati do 5 sati ujutro narednog dana.

Prestanak epidemije kovida-19 u Srbiji je obznanjen je u februaru prošle godine.

BORBA NIJE GOTOVA! RESPIRATORI I DALJE DIŠU ZA NEČIJE BLIŽNJE: Reporteri Kurira u kovid bolnici u Kruševcu Foto: Boško Bunuševac

Do kraja zvaničnog praćenja pandemije (podaci dostupni zaključno sa 2023. i početkom 2024. godine), registrovano je 18.057 preminulih od posledica koronavirusa. Ukupno je potvrđeno 2.585.353 slučaja infekcije od početka epidemije.