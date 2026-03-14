Vukašin Drvenica (92) kao osmogodišnje dete preživeo je logor Jasenovac, u kojem su mu stradali gotovo svi članovi porodice, a život ga je kasnije odveo kroz domove za nezbrinutu decu do Beograda, gde je zasnovao porodicu i ostao do danas.

Svakodnevno se trudi da sadi cveće i koliko može da Beograd bude čist i lep.

- Moj život je tužna priča. Preživeo sam logor Jasenovac. Moji su tamo pobijeni svi, a ja sam nekako kao dete od osam godina preživeo i ostao. I po domovima sam se školovao i došao u Beograd - ispričao je Drvenica.

Logor Jasenovac ostao je primer jednog od najvećih zverstava u istoriji čovečanstva Foto: printscreen/youtube/ War Stories

Njegov snimak objavila je na Tiktoku Jasmina Dimitrijević.

- Stekao sam i familiju. Supruga mi je preminula pre godinu dana, imali smo divan brak, Imam ćerku i unuku. Srećan sam, zadovoljan sam, koliko mogu, noge malo bole, ali dobro - ispričao je on.

Jasmina je potom u opisu video-snimka navela da je u dvorištu jedne zgrade upoznala deku Vukašina koji sa ljubavlju sređuje dvorište zgrade i sadi cveće.

- Nekada je to mesto bilo zapušteno i služilo kao "javni WC", a danas je mala zelena oaza za koju je dobio i nagradu. Deka Vukašin svojim primerom pokazuje da se uprkos teškoćama on raduje, pronalazi smisao u malim stvarima i živi ispunjen život. Odavno nisam srela čoveka koji ima tako vedar duh i zrači dobrotom. Blagoslovena sam darom današnjeg dana - naglasila je ona.