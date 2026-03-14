Basara otvara razgovor duhovitom tezom da „svi znaju ko je Marić” i da nema potrebe navoditi ime, dok Marić dodaje da “samo Marić ne zna ko je Marić“, čime postavlja ton cele emisije. Priča neće biti samo o novinaru Milomiru Mariću, već i o njegovom mestu u srpskom medijskom, političkom i društvenom haosu. Odmah se provlači i ideja da je Marić godinama bio neka vrsta simbola opstanka u javnom prostoru, pa i indikator političke stabilnosti. Razgovor prelazi na Marićev status u medijima i javnosti, uz anegdote da je bio neka vrsta pokazatelja da je vlast stabilna, dok je on na televiziji. Gost odbacuje tračeve o velikim parama i navodnim milionskim isplatama, pa sebe opisuje kao čoveka koji je želeo da bude kontroverzni biznismen, ali je ostao kontroverzni novinar. U emisiji će biti reči i o sledećim temama:

Saveti bbiznismena Milana Panića i neuspešna biznis karijera

Sukob sa Arkanom i opasnost devedesetih - Arkan, Hag i teorije o njegovom ubistvu

Novinar koji se snalazi u svakom sistemu

Rani uspesi i divljenje velikih ljudi

„Deca komunizma“, svetska karijera i rat kao prelom

Od pisca do „kontroverznog novinara“

Visoka politika, podzemlje i „gde je pravi život“

Intervjui, Koča Popović i velike jugoslovenske figure

Akademici, tabloidna kultura i „svetinje“

“Ćirilica”, televizija i reality kao politički format

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!