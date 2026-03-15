U mnogim domaćinstvima postoje male rasprave koje se stalno ponavljaju — od toga kako postaviti rolnu toalet papira do pitanja da li treba koristiti dodatni čaršav. Jedna od čestih dilema jeste i da li spavati s otvorenim ili zatvorenim vratima spavaće sobe.

Iako neki smatraju da je bolje ostaviti vrata otvorena, stručnjaci uglavnom preporučuju suprotno — spavanje sa zatvorenim vratima.

Prema rečima stručnjaka za spavanje Majkla Džej Breusa, a kako piše portal "Real Simple", zatvorena vrata mogu imati nekoliko važnih prednosti. Iako otvorena vrata mogu poboljšati ventilaciju i smanjiti nivo ugljen-dioksida u prostoriji, što ponekad može uticati na kvalitet sna, ukupne koristi zatvorenih vrata ipak su veće.

Bezbednost u slučaju požara

Jedan od najvažnijih razloga odnosi se na bezbednost u slučaju požara. Zatvorena vrata mogu usporiti širenje dima i toplote i značajno smanjiti rizik za osobe koje se nalaze u prostoriji.

Lekar Rron Bejtulahu ističe da vatrogasne službe često sprovode kampanju "Close Before You Doze", kojom građane podstiču da pre spavanja zatvore vrata spavaće sobe. Kako objašnjava, vatri je za širenje potreban kiseonik, a zatvorena vrata ograničavaju njegov dotok i mogu smanjiti temperaturu u prostoriji.

Smanjenje buke

Zatvorena vrata takođe mogu pomoći u smanjenju buke.

Na taj način ublažavaju zvukove iz ostatka kuće ili s ulice, poput saobraćaja, kućnih uređaja ili kretanja kućnih ljubimaca, što može doprineti mirnijem i dubljem snu.

Osim praktičnih razloga, stručnjaci ističu i psihološki efekat. Zatvaranje vrata mnogim ljudima daje osećaj sigurnosti i privatnosti, što može smanjiti nivo stresa i olakšati uspavljivanje. Kada se osoba oseća sigurnije, organizam se lakše opušta, usporava se rad srca, a san postaje kvalitetniji.

Iako otvorena vrata mogu poboljšati cirkulaciju vazduha u prostoriji, stručnjaci zaključuju da prednosti zatvorenih vrata – naročito u pogledu bezbednosti i kvaliteta sna – u većini slučajeva ipak preovlađuju.