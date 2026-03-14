Prolećni vikend u Srbiji. Maksimalna temperatura dostigla je danas 21°C, ali je pojačan jugoistočni vetar uslovio da je subjektivni osećaj hladnije, naročito u košavsom području, gde su udari i olujni. Najjači udari košave beleže se na jugu Banata, pre svega u Vršcu.

I u noći pred nama biće vedro i hladno.

Na jugu i istoku Srbije i u kotlinama zapadne Srbije i na planinama biće mraza, uz minimalne temperature od -2°C, dok se u košavskom području temperatura neće spuštati ispod 10 stepeni.

Sunčano i toplo očekuje se i u nedelju. Više oblaka biće na jugu i jugozapadu Srbije.

U ovim predelima posle podne očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz lokalne pljuskovi, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom.

Najveća šansa za padavine očekuje se na Kosovu i Metohiji i na Pešterskoj visoravni.

Ne očekuju se značajnije padavine, niti na većem prostoru i biće lokalnog karaktera.

U ostalim predelima Srbije ostaće vedro ili uz umerenu oblačnost.

Maksimalna temperatura biće od 16 do 22°C, u Beogradu do 20 stepeni.

I u noći pred nama duvaće jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i do 90 km/h. Košava će u nedelju uveče oslabiti.