Život nekih ljudi obeleže briga, ljubav i odgovornost koje ne prestaju ni u najtežim trenucima.

Za Indiru Sinačević iz Novog Pazara, ta odgovornost ima ime, to je njena sestra Alma. Već godinama ona joj je oslonac, zaštita i porodica, ali jedno pitanje je prati svakog dana - ko će brinuti o Almi kada nje više ne bude?

Alma Sinačević (40) najstarija je osoba sa autizmom u Novom Pazaru. Nakon smrti roditelja, o njoj brine njena sestra Indira. Alma je za Indiru prioritet i ona je tu brigu prihvatila kao svoj životni poziv i zadatak.

Ljubav i sigurnost

Uprkos svim teškoćama, Indira je izuzetno vredna, sposobna, nasmejana i vedra žena.

- Mogla bih sada mojoj sestri da poručim da me ona razume, ja bih joj rekla da ona dok sam ja živa uvek će u meni imati ljubav i sigurnost. Posle moje smrti ja bih tu sigurnost volela da predam u ruke mom gradu kao emanet - rekla je Indira u Mahala podkastu koji se emituje na A1tvNet.

Alma je rođena 1986. godine

Kako se navodi, Alma je rođena 1986. godine u Pančevu iz blizanačke trudnoće gde su ubrzo nakon porođaja završile u inkubatoru.

- Sestra se baš lepo razvijala i mentalno i fizički gde je ubrzo i puštena iz inkubatora kući dok je Alma ostala i dva meseca gde su lekari iz bolnice javili roditeljima da dođu po bebu, da se ono najgore desi kući. Međutim, posle četiri godine gubimo oca - ispričala je Indira.

Gubitak oca i majke

Sestra Alma je tada počela da pokazuje prvo nezadovoljstvo.

- Mama možda nije imala vremena da joj objasni, mi smo se svi našli u šoku i nije niko umeo da joj objasni tu situaciju da on više neće da dođe tu i ona ko god bi otvorio vrata, ona bi iščekivala da je to on i onda napravi galamu, ciku, vrisku.

Posle gubitka majke, Indira je bila spremna da Almi to objasni.

- Bila sam totalno spremna da moram da joj objasnim, pošto roditelji su mi ukopani tamo, tako su imali tu želju, tako da sam je povela posle dženaze na mezar kod majke da joj kažem prostim rečima da mama tu spava i da ona više neće da dođi kući i ona je to shvatila. I zamislite da je shvatila sela i samo kako bi joj pričala, svi smo videli da ona plače. Kada odemo ona zna da je tu njena majka, zna gde je babo i da oni više neće da dođu kući - navela je Indira koja je pre četiri godine počela da se bavi proizvodnjom turšije, koja ima baš lepo odziv.

- Obzirom da sam sama žena moram da doprinesem radom od kuće.

Kurir/ Mahala podkast/ A1tvNet