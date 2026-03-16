Mnogi ljudi greše kada se mole, mnogi ne znaju kako se treba moliti, a pojedini misle da je molitva bunara želja gde se sve može tražiti i očekivati.

Iguman manastira Namasija Hrizostom Nešić podsetio je da prava molitva znači predati se Božijoj volji i tražiti ono što je za nas istinski korisno.

- "Molim se Bogu i želim da mi da to i to. Molim se Bogu, želim da imam taj i taj posao. Molim se Bogu, želim da imam tu i tu ženu. Molim se Bogu, volim da imam tog i tog muža". Sve da napišeš, da naručiš i onda Bog kao bunar želja da ti ispunjava. Moli se Gospodu za spasenje - naglasio je arhimandrit Hrizostom.

Potom je rekao vernicima koje osnovne molitve treba da se držimo.

- Osnovna molitva tvoja treba da bude: "Gospode Isuse Hriste Sine Bože pomiluj me grešnog, Bože milosti budi meni grešnom Gospode Isuse Hriste, Bože naš pomiluj nas, Gospode pomiluj spasi sluge tvoje, a mene molitvom njihovim, pa nabrojiš imena, Gospode Isuse Hriste upokoji spasi duše slugu tvojih". To treba da bude tvoja molitva i onda da kažeš: "Gospode, ja bih hteo, želeo bih.. Ali da ne bude po mojoj volji, nego po tvojoj, jer ti znaš šta je za mene korisno - naglasio je on i dodao:

- Jer Bog neki put kad mu čovek dosadi, on mu to i da i to mu bude na pogibavo. Tako da znate, molite Gospoda, ali uvek kažite: Ne kako ja hoću, nego kako ti, i neka u svemu bude volja tvoja. Tako, Bog vas blagoslovio da se tako molite.