- Borci u akciji: u Niškoj Banji čiste stari objekat u kome ćemo otvoriti Borački centar - napisala je ona na zvaničnom Instagram nalogu.

Podsećamo, ministarka je ranije najavila da će biti otvoren borački dom u Niškoj banji.

Ona je navela da će borački dom biti prilika da se borci, kroz različite programe, druže i rehabilituju i istakla da će taj dom biti više od memorijalnog centra.

- Biće mesto okupljanja i formiranja programa međugeneracijske saradnje i solidarnosti. Tu će naši najmlađi učiti kako se čuva mir, kako se voli otadžbina i šta se dešavalo na Košarama, Paštriku i na svim drugim mestima gde je bilo neophodno braniti zemlju - naglasila je ministar.

Ona je podsetila i da Ministarstvo, svakog meseca, izdvaja 50 miliona dinara za boračko – invalidsku zaštitu u Nišu i najavila da će u narednom periodu biti uručene boračke spomenice i borcima invalidima.

