Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svete mučenici Evtropija, Kleonika i Vasiliska. Sveti mučenici Evtropije, Kleonik i Vasilisk su bili drugovi Svetog Teodora Tirona.

Kad Teodor slavno skonča, oni ostali su u tamnici iza njega, i dugo nisu bili osuđeni zbog smene namesnika carskog u gradu Amesiji. Kada je stigao novi namesnik, još nečovečniji od svog prethodnika, naredi te mu izvedoše ovu trojicu. Sva trojica su bili mladići, i to Evtropije i Kleonik braća rođena, a Vasilisk srodnik Svetom Teodoru.

No sva trojica po bratskoj ljubavi behu kao rođena braća. Tako i pred namesnikom rekoše:

„Kao što je Sveta trojica nedeljiva, tako smo i mi po veri nedeljivi i po ljubavi nerazlučni“.

Uzaludna su bila sva laskanja od strane namesnika, i uzaludni pokušaji njegovi da potkupi Evtropija. Najpre ovoga pozva da s njim večera, što Evtropije odbi govoreći iz Psalama: blago mužu koji ne ide na savet nečestivih, potom mu ponudi ogromno blago — sto i pedeset litara srebra — što Evtropije takođe odbi podsetiv namesnika, da Juda zbog srebra dušu svoju izgubio.

Posle svih pokušaja, istjazanja i muka prva dvojica su osuđena na raspeće, a Vasilisk na posečenje mačem. I dva brata na dva krsta su raspeta, za što oni odadoše hvalu Hristu, što ih udostoji one smrti, kojom i On umre; a treći Vasilisk mačem posečen. Mučenički su stradali 308. godine.

Ako ste nesigurni, plašljivi, nemate dovoljno vere u sebe… Pomolite se ovim svecima, oni će vam dati snagu. Ukoliko želite da vam ovi sveci podare snagu i neustrašivost, izgovorite ove reči:

“Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: NJihovim molitvama spasi duše naše. Amin.”