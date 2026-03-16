Danas pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, a od utorka svežije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Kako najavljuje RHMZ, u ponedeljak nakon hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, još ujutru na jugu Banata i u Braničevu i jak istočni i jugoistočni, kasnije uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura od -2 do 5 °C, a najviša od 15 do 19 °C.

Kasnije uveče i tokom noći na jugozapadu, jugu i severu postepeno naoblačenje, dok se kratkotrajna slaba kiša očekuje samo na severozapadu, stoji u najavi RHMZ.

Zatim od utorka, pa sve do ponedeljka naredne nedelje svežije.

U utorak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama jugozapadne i južne Srbije i sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, kako najavljuje RHMZ.

U sredu padavine se očekuju još u prvom delu dana i to uglavnom u zapadnim i južnim predelima, posle podne suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti. Od četvrtka do ponedeljka naredne nedelje promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo, a kratkotrajna slaba kiša biće retka (izolovana) pojava.

Kako stoji u najavi RHMZ, građani treba da budu spremni na promenljivo vreme od utorka i da prate lokalne meteoprognostičke informacije.