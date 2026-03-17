U utorak se igra novo kolo igre na sreću Loto, a nagrada za sedmicu je neverovatnih 4,7 miliona evra. Cela zemlja se pita hoće li sretni dobitnik biti izvučen, jer već neko vreme niko nije pogodio dobitnu kombinaciju sa sedam brojeva. Ali, mnogi su se podsetili nekadašnjih loto milionera koji na kraju nisu ni imali toliko sreće. Jedan od njih, čovek iz okoline Valjeva, otkrio je kako je izgubio sav novac nakon velikog dobitka na lutriji i dao upozorenje svima, kako ih tako nešto ne bi zadesilo.

Zoran M. iz okoline Valjeva jedan je od srećnih dobitnika na lutriji u Srbiji. Pre 11 godina dobio je veliki novac, koji je njemu i njegovoj porodici u potpunosti promenio život.

Međutim, prema njegovim rečima, ovaj novac mu nije doneo dobro i godinama nakon dobitka nalazi se u finansijskim problemima i dugovima.

Nakon što je doživeo niz prevara i razočarenja, otkrio je svoju priču.

Svi su znali ko je dobitnik

Vest da su Zoran i njegova porodica dobili basnoslovni novac brzo se proširila selom i za sedam dana svi su znali koja kuća se obogatila, kaže ovaj dobitnik za Mondo.

- Imam sina, ćerku i suprugu, svi smo se jako obradovali dobitku i velika radost je nastala u kući. Imali smo određene dugove koje smo tada mogli da vratimo i stvari koje su nam bile potrebne, ali nismo mogli da ih priuštimo. Takođe, morali da sednemo za porodični sto kako bismo videli šta ćemo sa ostalim novcem, koji je bio ogroman. Niko od nas nije imao iskustva u velikom poslu i ulaganju - objašnjava Zoran M.

Pojavili se razni prevaranti

Prema njegovim rečima, brzo se među ukućanima pojavio i strah od krađe, zbog čega su se svi trudili da novac sakriju i sklone na bezbedno mesto.

- Nešto smo odmah potrošili na renoviranje kuće, kupovinu automobila i jednog stana u gradu. Ostatak smo planirali da ostavimo kako bismo pokrenuli neki posao. Međutim, tu su nastali problemi. Pojavili su se razni prevaranti, sa pričama koje iz ove perspektive deluju kao filmske. Neverovano je na kakve postupke i prevare su ljudi spremni, samo da vam izvuku novac - kaže Zoran M.

Prevarili ga jaguar i ferari

Naime, ovog srećnog dobitnika najpre su prevarili rođaci, koji su tvrdili da se nalaze u stabilnom poslu i da mnogo zarađuju.

- Došli su kod mene sa jaguarom i ferarijem kako bismo se družili ii razgovarali o poslu. Priznajem, bio sam naivan i poverovao sam o priču o nekretninama. Pošto nisam ništa znao o tome, niti sam ikada bio poslovan čovek, nije im bilo teško da me ubede. Navodno se jedan od skupih stanova prodavao na licitaciji tog trenutka u Beogradu i dogovorili smo se da ga kupimo po nižoj ceni i da se utalimo. Dao sam im keš koji sam imao kod sebe, dok su oni meni ostavili skupocena kola kao garanciju. Od tada se nisu pojavili ni javljali na telefon. Ispostavilo da kola pripadaju agenciji za iznajmljivanje, a njih više nisam video - otkriva naš sagovornik svoju sudbinu.

Lažni advokat mu uzeo novac

Na taj način ostao je bez velikog dela novca, jer su ga ljudi, kako kaže, “čerupali” na razne načine.

- Posle toga sam želeo da napravim posao za koji mi je bila potrebna dozvola Ministarstva finansija, na koju se dugo čeka. Upoznao sam čoveka koji se predstavio kao advokat koji može da mi pomogne. Skupljali smo gomilu papira, ja sam ga vozio u poslovnu zgradu i čekao ispred dok je on ‘završavao posao’. Rekao mi je da je sve sređeno i da je dozvola dobijena, samo treba to da platimo. Nestao je sa novcem, dozvolu nikada nisam video, a kasnije sam čuo da nikakve veze u Ministarstvu nije imao, već je običan prevarant - kaže on.

Od opreza možeš daa poludiš

Na taj način je cela njegova porodica praktično ostala bez ičega, u velikim dugovima. Najgore od svega je što su izgubili poverenje u ljude, kaže on.