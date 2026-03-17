Dok većina njihovih vršnjaka tek razmišlja šta će posle osnovne škole, oni sa 14 godina biraju put discipline, uniforme i služenja otadžbini!

Ekipa Kurira posetila je internat Vojne gimnazije u Beogradu, gde se budući kadeti i oficiri spremaju za rad u sistemu odbrane. Učenici Vojne gimnazije i Srednje stručne škole "1.300 kaplara" ovde imaju besplatan smeštaj, hranu i stipendiju.

Put do vojničke uniforme počinje rigoroznom selekcijom. Kandidati koji žele da upišu Vojnu gimnaziju prolaze kroz dvodelni proces psiholoških, medicinskih i fizičkih provera, kao i polaganja testova znanja. Prvi deo selekcije traje dva dana i podrazumeva psihološku procenu i medicinsko-zdravstveni pregled, dok se u drugom delu, koji traje jedan dan, proverava fizička spremnost i polažu testovi iz matematike i srpskog jezika i književnosti.

Vojnički život vidi se već na ulazu. Dočekuju nas gimnazijalci u svečano plavo-belim odelima i učenici vojne škole u uniformama. Svako na svom zadatku. Čas fizičkog uveliko traje. Gimnazijalac se penje uz konopac kao od šale. Devojke jednako dobre. Na terenu stroj. Svi kao jedan. Mirno! Vojnički. Kako i dolikuje.

Kvalitetno obrazovanje

Potpukovnik Dragan Stevanović, načelnik Vojne gimnazije, kaže za Kurir da Vojna gimnazija pruža obrazovanje za nastavak školovanja na visokoškolskim jedinicama Univerziteta odbrane - Vojnoj akademiji, Medicinskom fakultetu, Vojnomedicinskoj akademiji i Stomatološkom fakultetu.

Načelnik Stevanović o školovanju na Vojnoj gimnaziji

- Konkurs je namenjen učenicima osmog razreda koji sebe vide u sistemu odbrane i učenicima prvog i drugog razreda gimnazije koji bi se upisali u drugu, odnosno treću godinu Vojne gimnazije. Prva tri oficira poslednje tri generacije najmlađih potporučnika Vojne akademije bila su iz naše škole - ponosno će načelnik.

Naglašava da učenici tokom školovanja dobijaju stipendije.

- Ona se razvija od prve do četvrte godine, pa je najmanji iznos u prvoj, a najveći u poslednjoj. Iznos se uvećava za učenike koji postižu vrlo dobre rezultate u svom radu. Onima koji imaju prosek ocena 4,0 i više stipendija se povećava za osam odsto, dok oni koji imaju 4,50 i preko - dobijaju 15 odsto više.

Sigurna budućnost

Miloš Bojović, vojni gimnazijalac iz Ivanjice, kaže da ova škola pruža sigurnu budućnost i kvalitetno znanje.

Miloš Bojović

- Radiću sigurno u vojsci, pokušao bih da budem u mornarici. Pored znanja i discipline, ovde stičemo i prijatelje za ceo život - veli Bojović, dok učenica Ivona Vranić iz Arilja dodaje da Vojna gimnazija pruža i razne druge pogodnosti i benefite:

- To je siguran posao, aktivnosti u školi i na terenu. Uniforma je za mene na ponos i čast naše zemlje koja uliva sigurnost.

Ivona Vranić

I dok su gimnazijalci u obavezi da nastave školovanje na Vojnoj akademiji, učenike stručne vojne škole čeka zagarantovani posao u Vojsci Srbije. I ova škola se, prema rečima potporučnika Nikole Ristića, komandira, izdvaja po brojnim pogodnostima.

- Naši učenici posle četvrtog razreda imaju siguran posao. Oni koji ispunjavaju uslove ili su odlični imaju mogućnost da upišu Vojnu akademiju ili neki civilni fakultet, pa da nakon školovanja dobiju čin oficira. Iz prošle klase čak 40 učenika je upisalo Vojnu akademiju. Ima onih koji žele da rade u vojsci i već sa 19 godina imaju posao i sigurna primanja - naglašava Ristić i podseća da selekcija kandidata obuhvata lekarsku, psihološku proveru i prijemni ispit iz matematike, fizike i fizičkog, a tu je i obavezna bezbednosna provera.

Komandir Nikola Ristić o školovanju u vojnoj školi

Svake subote do kraja marta, dok traje konkurs, organizuju se otvorena vrata u internatu Vojne gimnazije. Mogu da dođu svi zainteresovani kandidati i roditelji da se upoznaju s načinom života i školovanjem u ovim obrazovnim ustanovama.

Upisali vojnu školu da bi služili otadžbini

Filip Bogosavljević iz Kragujevca, učenik 54. klase, upisao je Srednju stručnu vojnu školu da bi služio svojoj otadžbini.

- Brat koji je u vojsci me podstakao i krenuo sam njegovim stopama. Uniforma je za mene simbol naroda i države i svako ko je nosi treba da bude ponosan - odlučno će Bogosavljević, dok učenica Dunja Stevanović kaže da je oduvek gajila ljubav prema artiljeriji.

Filip Bogosavljević

- Upisala sam vojnu školu da bih sebe izgradila kao ličnost i stekla disciplinu, fizičke sposobnosti, imala sigurnu budućnost već sa 19 godina. Mi se dosta razlikujemo od svojih vršnjaka po zrelosti, organizaciji, već sa 14 godina smo se odvojili od kuće. Naučili smo da su nam škola, učenje i zaduženje oko internata na prvom mestu.

Dunja Stevanović

Ovde radimo na motivaciji za vojni poziv

Pedagog Marija Sarić smatra da postoji velika razlika između psihološko-pedagoške službe u civilnim školama i u Vojnoj gimnaziji.

- Ovde smo konstantno upućeni jedni na druge, pratimo njihov period prilagođavanja od prvog dana do kraja školovanja, a onda i upisa na akademiju. Radimo na razvijanju odgovornosti, samostalnosti i osećaja pripadnosti. Pored svih nastavnih i vannastavnih aktivnosti radimo i na ličnom razvoju, otpornosti i motivaciji za vojni poziv. Na kraju srednje školi oni budu uporni, zreli, organizovani mladi ljudi sposobni za svaki zadatak.

Pedagog Marija Sarić sa vojnim gimnazijalcima

Konkurs za Stručnu vojnu školu "1.300 kaplara" traje do 31. marta

mogu da se prijave dečaci i devojčice rođeni 2010. ili kasnije

prima se 80 kandidata na pet smerova - vazduhoplovno-tehnički smer, jedinice za elektronska dejstva, telekomunikacije i informatika, artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva, kao i vazdušno osmatranje i javljanje

selekcija kandidata obuhvata - psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, bezbednosnu proveru, kao i proveru fizičke sposobnosti i polaganje prijemnog ispita iz matematike i fizike Konkurs za upis u Vojnu gimnaziju traje do 31. marta

prima se 110 učenika - 80 za opšti i 20 za vazduhoplovni smer u prvi razred, pet za prijem u drugi i pet za prijem u treći razred za opšti smer

u prvi razred primaju se kandidati rođeni 2010. godine ili kasnije

učenici moraju imati završen V, VI, VII razred i prvo polugodište VIII razreda, odnosno VIII razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim prosečnim uspehom u školovanju

selekcija kandidata obuhvata - psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, bezbednosnu proveru, kao i proveru fizičke sposobnosti i polaganje prijemnog ispita iz matematike i srpskog jezika i književnosti

Potrebna dokumentacija za upis uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci

izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci

potvrde nadležnog suda i Ministarstva unutrašnjih poslova (ne starije od šest meseci) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da kandidat nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da mu nije izricana zavodska mera;

overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole za kandidate koji su završili osnovnu školu, a za učenike VIII razreda overene fotokopije svedočanstava V, VI i VII razreda osnovne škole