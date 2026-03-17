Posle pravih prolećnih dana i temperatura iznad 20 stepeni, u Srbiju stiže nagla promena vremena. Na zapadu zemlje danas se očekuje prvo naoblačenje s kišom, dok će se u planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša pretvoriti u sneg i formirati snežni pokrivač visine do 10 centimetara!

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas će severozapad, zapad i jug zemlje biti pretežno oblačni, mestimično s kišom, dok se obilnije padavine očekuju u popodnevnim i večernjim satima. U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u sneg uz stvaranje snežnog pokrivača visine od pet do 10 centimetara, lokalno i više.

U istočnoj polovini Srbije jutro će biti delimično vedro, ali će tokom dana doći do postepenog naoblačenja. Padavine će tamo biti retke i kratkotrajne.

Foto: Nebojša Mandić

Duvaće slab do umeren vetar severnih i istočnih smerova, koji će tokom dana jačati, naročito u istočnim krajevima zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se od minus dva do pet stepeni, dok će najviša dnevna biti od osam stepeni u Podrinju do čak 15 na istoku i jugoistoku Srbije.

Sutra olujni vetar

Padavine će u sredu prestati, ali će vreme obeležiti jak istočni vetar. Kako navodi RHMZ, sredinom dana i posle podne očekuju se udari olujne jačine.

U nastavku marta zadržaće se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok će se dnevne temperature uglavnom kretati između 12 i 17 stepeni.

Zahlađene do kraja kalendarske zime

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da posle više od 20 stepeni stiže naoblačenje sa kišom i sneg u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

- Ove sedmice ulazimo u malo hladniji period. Temperatura će pasti od pet do 10 stepeni tamo gde bude oblaka i padavina. Ovakve prilike će potrajati do kraja kalendarske zime, a od sledeće nedelje ponovo dolazi do manjeg porasta temperature uz više sunca - najavljuje Ristić i dodaje da će to otopljenje trajati skoro do kraja marta, a onda na samom kraju i početkom aprila nazire se ponovo zahlađenje, ali najava za taj period je još uvek neizvesna.

Biometeorološka prognoza nepovoljna za hronične bolesnike

RHMZ je objavio i relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu za danas za većinu hronično obolelih.