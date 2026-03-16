Ižvrljani zidovi, polomljene pločice u bazenima, sablasna tišina i korov - to je današnja slika Bambilenda u Požarevcu, mesta koje je nekada bio simbol moći porodice Milošević.

Danas, od sjaja i luksuza nije ostalo gotovo ništa. Ništa što bi podsećalo na jedan od najkontroverznijih perioda naše istorije.

Na Dan boraca, u julu 1999. godine, dok se prašina od bombardovanja još nije slegla, Požarevac je dobio svoj "Diznilend".

Više od 2.000 ljudi je bilo na otvaranju Bambilenda. Foto: Ap Mikica Petrovic

Više od 2.000 ljudi, uz prisustvo vrha SPS, JUL i tadašnjih estradnih zvezda, prisustvovalo je otvaranju Bambilenda, zabavnog parka koji je bio lični projekat Marka Miloševića, sina tadašnjeg predsednika države Slobodana Miloševića.

Izgradnja ovog kompleksa prerasla je u svojevrsnu urbanu legendu. Dok je veći deo zemlje 1999. bio u skloništima, u Požarevcu se radilo punom parom. Kako su svedočili mnogi, gradilište se nije gasilo ni tokom vazdušne opasnosti.

Bambilend se gradio i tokom NATO bombardovanja SRJ. Foto: Profimedia

Radilo se i pod sirenama. Ljudi su pričali da je veći strah bio od Marka i njegovih kazni, nego od NATO bombi.

Simbol luksuza u vreme sankcija

Bambilend je bio osmišljen kao oaza raskoši kakva je u to vreme u Srbiji bila gotovo nezamisliva. Požarevljani su dobili bazene (često punjene slanom vodom), drveni jedrenjak, tobogane, sportske terene, ali i diskoteku na otvorenom i kafiće gde je bilo "pitanje prestiža" biti viđen.

U Bambilend su tada išli mnogi, bilo je poželjno da te vide tamo. Tek nakon Miloševićevog pada, situacija se promenila, pa su mnogi počeli da pričaju o ciframa utrošenim za izgradnju ovog projekta.

Posle 2000. godine Bambilend se zatvorio. Foto: Tik Tok Printscreen/Pink.rs

Pad režima - kraj zabave

Sve što je građeno na temeljima političke moći, srušilo se bukvalno preko noći. Petog oktobra 2000. godine, sa odlaskom Slobodana Miloševića i bekstvom Marka u Rusiju, kapije Bambilenda su se zatvorile.

Sablasni ostaci nekadašnjih objekata. Foto: Tik Tok Printscreen/Pink.rs

Danas, četvrt veka kasnije, slika je jeziva. Prazni i popucali bazeni u kojima se skuplja kišnica. Oronuli objekti sa kojih otpada fasada. Zarasle staze kojima se više ne može proći od gustog korova. Sablasni ostaci nekadašnjih objekata.

Kako danas izgleda ovaj kompleks objavljeno je na Tik Tok profilu Pink.rs.

Urbana ruina koja opominje

Bambilend više podseća na scenografiju za horor film. Foto: Tik Tok Printscreen/Pink.rs

Danas Bambilend više podseća na scenografiju za horor film nego na dečje igralište. Iako je nekada bio najposećenija tacka u ovom delu Srbije, decenije zapuštenosti učinile su svoje. Za mlade generacije to je samo "urbana ruina", dok za starije ostaje opomena na vreme kada su se moć i luksuz demonstrirali dok je narod bio na ivici egzistencije.