Slušaj vest

Građevinske mašine na terenu su od prošle sedmice, a planirano je da prostor dobije moderan izgled i različite sadržaje namenjene svim generacijama.

Građani Sevojna kažu da će novi park najviše značiti mladima, koji do sada nisu imali dovoljno prostora za druženje i boravak na otvorenom. Ističu da će uređeni zeleni kutak biti važan i za porodice sa decom, ali i za sve one koji žele predah od svakodnevnih obaveza:

Foto: Kurir Televizija

- Drago mi je što će se dečica igrati, okupljati i družiti tu jer to dosta znači za Sevojno koje je malo mesto da se ljudi malo više druže i upoznaju i značiće im sigurno. Još se nalazi u centralnom delu Sevojna - rekla je sagovornica Kurira.

Jedna majka petoro dece dodala je da joj je od izuzetne važnosti da deca imaju bezbedan prostor za igru:

- Sada ću i ja moći da sednem opušteno, da ih pustim da voze trotinte sa svojim vršnjacima, razmenjuju sličice i neke njihove teme.

Radovi na uređenju parka počeli su prošle sedmice, a projekat realizuje lokalna samouprava.

- Meni kao sportisti i mladoj osobi Sevojna mnogo znači jer dobijamo novo mesto za okupljanje, za trening i druženje. Ne moramo više da tražimo po pola sata gde ćemo da se družimo i gde ćemo da sedimo i provodimo vreme - rekla je sugrađanka.

1/4 Vidi galeriju Sevojno Foto: Kurir Televizija

"Zamisao je da Sevojno ima zimsku bajku"

Novi kutak se podiže između dve zgrade takozvanog samačkog stanovanja u samom centru opštine.

- Zamislili smo da ovde budu lepe klupe za sedenje. Renoviraće se česma koja je sada prilično ruinirana. Zatim ćemo promeniti podlogu, umesto ovih behaton ploča, doći će kamene ploče. Ukrasno drveće i šiblje biće u celom parku zastupljeno. Zamisao nam je da bude tu i letnja pozornica i da jednog dana i Sevojno ima svoju zimsku bajku kao i veliki gradovi - ispričala je Mirjana Đurić, predsednica Gradske opštine Sevojno.

Mirjana Đurić Foto: Kurir Televizija

Radove na uređenju Novog parka izvodi preduzeće za puteve iz Užica. Vrednost radova je nepunih 30 miliona dinara, a rok za njihov završetak 90 radnih dana.

U SEVOJNU POČELA IZGRADNJA NOVOG PARKA! Novo mesto okupljanja za već nekoliko meseci - ovo je vrednost radova, sugrađani oduševljeni novom inicijativom Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs