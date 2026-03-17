Srpska pravoslavna crkvai njeni vernici prema crkvenom kalendaru danas proslavljajuPrepodnobog Gerasima Jordanskog.

Gerasim Jordanski bio je značajan svetac. Najpre je podvižništvo učio u misirskoj Tivaidi, pa je onda prešao na Jordan. Tamo je osnovao manastir u kome je imalo oko 70 monaha i koji i dan-danas postoji. Za svoj manastir, Gerasim je postavio poseban ustav.

Bio je primer svima. Uz časni post nije jeo ništa osim što se pričešćivao.

Jednom je video lava kako riče od bola, jer mu se zabio trn u nozi. Gerasim priđe, prekrsti se, i izvadi zveri trn iz noge. Lav je posle toga došao za starcem u manastir i tu ostao do smrti Gerasimove. A, kada je starac umro, i lav svisnu od bola za njim.

Od učenika Gerasimovih najslavniji je bio sveti Kiriak Otšelnik.

Prepodobni Gerasim važi za sveca koji čini čuda. Izgovorite ovu molitvu i osetićete kako vam se život polako menja:

''Kao pustinjski žitelj i u telu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se, bogonosni oče naš Gerasime. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa verom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima isceljenje. Amin!''