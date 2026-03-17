Slušaj vest

Kada su 6. aprila 1941. nacističke bombe zasule Beograd, počelo je jedno od najmračnijih poglavlja u istoriji Srbije i tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Okupacija koja je usledila rasparčala je zemlju, a strah i odmazda postali su svakodnevica.

U toj magli rata, u senkama šuma i planina, ispisivale su se sudbine ne samo domaćih boraca, već i stranih komandanata, vojnih predstavnika i zarobljenika - od pilota do šefova Gestapoa.

Beograd u Drugom svetskom ratu

Nacističke bombe su 6. aprila zasule Beograd Foto: Profimedia/Kurir

Nacistička Nemačka, predvođena Adolfom Hitlerom, napala je Poljsku 1. septembra 1939, čime je započeo rat Drugi svetski rat. Ubrzo su se u sukob uključile gotovo sve svetske sile.

Sile Osovine: Nemačka, Italija, Japan

Saveznici: Velika Britanija, SSSR, SAD, Francuska i druge

Posledice su više od 60 miliona mrtvih, razaranja širom Evrope i sveta, nastanak Ujedinjenih nacija, početak Hladnog rata.

U svetu se 9. maj obeležava kao Dan pobede nad fašizmom, odnosno kraj Drugog svetskog rata u Evropi, ali i kao Dan Evrope.

Nacistička Nemačka je kapitulirala 8. maja 1945. godine, što je označilo kraj borbi u Evropi u Drugom svetskom ratu. U Moskvi, zbog vremenske razlike, već je bio 9. maj, pa se u zemljama bivšeg SSSR-a taj dan obeležava dan kasnije.

Tako se Dan pobede slavi 9. maja u:

Rusiji

Belorusiji

Kazahstanu

Jermeniji

Srbiji

Dan Evrope, koji označava proslavu 9. maja 1950. godine, kada je tadašnji francuski ministar spoljnih poslova Robert Šuman predstavio Šumanovu deklaraciju, koja je postavila temelje za osnivanje današnje Evropske unije, obeležava se u svim članicama EU, ali u Srbiji.

Okupacija Kraljevine Jugoslavije

Nakon žestokih napada, nemačke, bugarske, italijanske i mađarske snage okupirale su tadašnju Jugoslaviju.

Nakon invazije, nemačka vojska uspostavila je vojnu upravu u Srbiji. Gestapo je imao snažno uporište, a nemački vojni komandanti poput Franca Bemea postavljeni su za glavne operativce u gušenju otpora. Upravo je Beme krvnik koji je odgovoran za brutalne masakre, uključujući i onaj u Kragujevcu u oktobru 1941, kada je ubijeno oko 2.700 civila, među njima i đaci. Ironično, baš njegovo ime će se kasnije naći na vrhu liste osuđenih. Nakon rata, Beme je uhapšen, ali je još jednom odlučio da uzme recept iz mračnog kuvara svog firera.

Drugi istaknuti nemački oficiri, uključujući članove Gestapoa i vojne atašee, završili su na optuženičkim klupama. Na suđenju u Beogradu 1947. godine, više desetina nacističkih funkcionera bilo je optuženo za ratne zločine nad civilima. Neki su osuđeni na smrt i obešeni na Terazijama, kao simbol narodnog gneva i pravde.

Operacija "Halijard"

Operacija "Halijard" Foto: Ustupljene fotografije

I dok su jedni činili zločine, drugi su bili žrtve rata, ali i nečije hrabrosti. Tokom 1944. godine, u srcu Srbije odvijala se operacija "Halijard", jedna od najvećih akcija spasavanja oborenih savezničkih pilota iza neprijateljskih linija.

Zahvaljujući srpskim seljacima i pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom Draže Mihailovića, više od 500 američkih i savezničkih pilota prebačeno je na slobodnu teritoriju i evakuisano avionima iz improvizovanih pista, bez ijednog izgubljenog života.

Neki od tih pilota proveli su mesece skrivajući se u planinama, često pod istim krovom sa porodicama koje su ih krile pod pretnjom smrću. Njihova zahvalnost ostala je zapisana u memoarima i svedočenjima koja i danas svedoče o solidarnosti i čovečnosti u vremenima koja su bila sve sem čovečna.

Partizani su takođe spasavali savezničke pilote i obezbeđivali im evakuaciju, naročito preko Dalmacije i Crne Gore, ka savezničkim bazama u Italiji.

Postojale su i britanske misije u okviru NOVJ (Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije), koje su koordinisale te evakuacije.

Mnogi od tih pilota su se kasnije vraćali da izraze zahvalnost. U Pranjanima danas postoji spomenik posvećen Operaciji "Halijard", a događaj je bio gotovo zaboravljen tokom komunističkog perioda zbog političke uloge četnika.

Postoje indicije i neka svedočanstva da su pojedini oboreni saveznički piloti privremeno bili zatvarani ili zadržavani od strane nemačkih okupacionih snaga i Gestapoa, uključujući i zatvore u Srbiji, poput onog u Kragujevcu. Međutim, ti slučajevi nisu brojni, jer su većinu pilota lokalni stanovnici, partizani ili četnici brzo skrivali i pokušavali da zaštite od nemačkih patrola.

Kragujevac - rana koja ne može da zaceli

Kao večni simbol stradanja, Kragujevac ostaje grad sećanja. U školskim klupama, među dečjim sveskama koje su ostale posle streljanja, čuva se opomena - da se zločini više nikada ne ponove. Nemci su tada primenjivali surovu računicu: za jednog ubijenog nemačkog vojnika, streljali bi 100 civila.

U Kragujevcu je postojao nemački vojni zatvor, koji je bio deo šireg represivnog aparata.

Grad je bio pod jakom nemačkom kontrolom, posebno nakon masakra u oktobru 1941.

Tu su zatvarani i civili, partizani, taoci, pa i zarobljeni saveznici, ali obično na kratko, jer su piloti (ako bi bili uhvaćeni) uglavnom prebacivani u veće zatvore ili logore (npr. u Beogradu, Nišu ili čak u Nemačku).

Postoje svedočenja savezničkih pilota da su nakratko bili zatvoreni u različitim mestima u Srbiji, uključujući i Kragujevac, dok ih Nemci nisu premestili.

Ako bi saveznici pali u ruke Nemaca smatrani su ratnim zarobljenicima i premeštani u logore u Austriji ili Nemačkoj.

Ako su bili uhvaćeni dok su sarađivali sa partizanima (npr. obučavali ih ili vodili misije), mogli su biti tretirani kao špijuni, što je nosilo smrtnu kaznu, ali su Nemci retko primenjivali to u praksi prema američkim i britanskim pilotima.

Najveći krvnici u Jugoslaviji

Tokom nemačke okupacije Srbije, koja je trajala od 1941. do 1944. godine, glavni komandni organ bio je Komandant vojnog područja Srbija - Militärbefehlshaber in Serbien, koji je imao potpunu vojnu, političku i ekonomsku kontrolu. Komandanti su se smenjivali, a najpoznatiji krvnici među njima su bili:

Franc Beme

Paul Bader

Hans Felber

Njihova uloga uključivala je represalije, logore, kao i saradnju sa kolaboracionističkim režimima (Nedićevim i Ljotićevim). Većina tih komandanata je uhapšena nakon rata, nekima je suđeno u Nirnbergu, a drugima pred jugoslovenskim sudovima.

Franc Beme

Franc Beme Foto: Umbach

Franc Beme je uhapšen, ali je izvršio samoubistvo 1947. godine dok je čekao suđenje. Sa druge strane, Augus Majsner je bio šef SS i policije u Srbiji, a na smrt je osuđen 1947. godine.

Gestapo i SD (Sicherheitsdienst - bezbednosna služba SS-a) takođe su bili aktivni u Beogradu i drugim delovima Srbije, zaduženi za suzbijanje otpora, hapšenja Jevreja i komunista, i sprovođenje represalija, kao što je bilo masovno streljanje talaca 1941. godine.

Paul Bader

Mnogi visoki Gestapo oficiri su zarobljeni i izručeni Jugoslaviji. Harald Turner, šef nemačke civilne uprave, uhvaćen je i obešen 1947. u Beogradu.

U Beogradu i drugim većim centrima pre i tokom rata su postojali vojni atašei i predstavnici stranih ambasada. Tokom okupacije, diplomatske misije su bile zatvorene ili premeštene, osim kod sila Osovine.

Zločini počinjeni u Kragujevcu, posebno masovno streljanje civila u oktobru 1941. godine, bili su predmet posleratnih suđenja.

Neki od odgovornih su:

August Majsner - SS i policijski šef u Srbiji, obešen u Beogradu 1947.

Za zločine nad civilima u Kragujevcu 1941. godine suđeno je nekolicini nemačkih i domaćih oficira, a neki su osuđeni na smrt, dok su drugi izbegli pravdu.

Hans Felber

Okupacija Jugoslavije ostavila je duboke rane Foto: De Luan / Alamy / Profimedia

Okupacija Jugoslavije ostavila je duboke rane - ljudske, političke i moralne. U vihoru rata, jedni su činili zločine, drugi su rizikovali život da bi spasili neznanca.

Sudbina nemačkih zločinaca bila je različita: neki su uhapšeni, neki su nestali u haosu kraja rata, a neki su izbegli pravdu zahvaljujući hladnoratovskim igrama velikih sila. Ipak, istina je pronašla svoj put kroz dokumente, suđenja i sećanja preživelih.

Sudbine nacističkih oficira u Jugoslaviji

Harald Turner - šef nemačke uprave u Srbiji, obešen u Beogradu 1947.

Franc Nojhauzen - Hitlerov punomoćnik za privredu u Srbiji, umro u zatvoru pre izvršenja kazne