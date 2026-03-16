Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije primio je danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde Republike Srbije koji se spremaju da krenu na poklonički i humanitarni put ka Manastir Ostrog.

Grupa, koju čine pripadnici Interventne jedinice, Specijalne antiterorističke jedinice i komandiri Okružnog zatvora, planira da 23. marta krene peške iz Beograda do ove velike svetinje.

Oni su od patrijarha zatražili blagoslov i duhovne savete pred zahtevni put, koji ima i humanitarni cilj - prikupljanje novca za lečenje teško obolelih mališana Sofije Laković iz Beograda i Feđe Alkovića iz Podgorica.

U grupi koja će krenuti na put nalaze se Nikola Milovanović, Marko Mitić, Marko Dabižljević, Marko Lečić, Siniša Mitić, Vladica Mitić, Vladimir Jašić, Đorđe Pakljanac i Miloš Laković.

Patrijarh Porfirije blagoslovio je njihovu plemenitu nameru i poželeo im snagu, istrajnost i pomoć Božju i Svetog Vasilija Čudotvorca na putu ka Ostrogu. Kako je istakao, najveća snaga hrišćanskog života ogleda se u spremnosti da nosimo teret jedni drugih.

- Put ka Ostrogu nije samo telesni napor, već pre svega duhovni podvig u kome svaki korak postaje molitva za one kojima je pomoć najpotrebnija - poručio je patrijarh.

On je ujedno naglasio da će Srpska pravoslavna crkva među prvima uplatiti materijalnu pomoć za lečenje dvoje mališana, Sofije i Feđe, čime će podržati ovu humanitarnu akciju.