Pripadnici MUP i Ministarstva pravde kreću na humanitarno putovanje ka manastiru Ostrog
Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije primio je danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde Republike Srbije koji se spremaju da krenu na poklonički i humanitarni put ka Manastir Ostrog.
Grupa, koju čine pripadnici Interventne jedinice, Specijalne antiterorističke jedinice i komandiri Okružnog zatvora, planira da 23. marta krene peške iz Beograda do ove velike svetinje.
Oni su od patrijarha zatražili blagoslov i duhovne savete pred zahtevni put, koji ima i humanitarni cilj - prikupljanje novca za lečenje teško obolelih mališana Sofije Laković iz Beograda i Feđe Alkovića iz Podgorica.
U grupi koja će krenuti na put nalaze se Nikola Milovanović, Marko Mitić, Marko Dabižljević, Marko Lečić, Siniša Mitić, Vladica Mitić, Vladimir Jašić, Đorđe Pakljanac i Miloš Laković.
Patrijarh Porfirije blagoslovio je njihovu plemenitu nameru i poželeo im snagu, istrajnost i pomoć Božju i Svetog Vasilija Čudotvorca na putu ka Ostrogu. Kako je istakao, najveća snaga hrišćanskog života ogleda se u spremnosti da nosimo teret jedni drugih.
- Put ka Ostrogu nije samo telesni napor, već pre svega duhovni podvig u kome svaki korak postaje molitva za one kojima je pomoć najpotrebnija - poručio je patrijarh.
On je ujedno naglasio da će Srpska pravoslavna crkva među prvima uplatiti materijalnu pomoć za lečenje dvoje mališana, Sofije i Feđe, čime će podržati ovu humanitarnu akciju.
Poklonički put od Beograda do manastira Ostrog godinama unazad predstavlja simbol vere, istrajnosti i solidarnosti, a ovoga puta biće posvećen pomoći najmlađima kojima je podrška najpotrebnija.