Spremite se za zimsku vožnju! AMSS upozorava: Za put na planine pripremiti zimske gume, jer se popodne tamo očekuje sneg
Vozači treba da budu spremni na zimske uslove vožnje u planinskim predelima pošto se za danas popodne najavljuju snežne padavine i niže temperature, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Obavezna je upotreba zimskih guma, zbog mogućeg snega na kolovozu i opasnosti od poledice. Bez zimske opreme danas ne treba krenuti na put u planinske predele centralne, zapadne i jugozapadne Srbije što se odnosi na puteve koji vode ka Zlatiboru, Kopaoniku, Tari, Goliji, Goču, Ivanjici i Sjenici.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju četiri sata, Šid pet sati, Bezdan tri sata, Rača jedan sat, Horgoš sat i po.
Kurir.rs/Beta