Na obali Egejskog mora, među belim kućama koje se poput kaskada spuštaju ka tirkiznim uvalama i šetalištima uz more, nalazi se Bodrum – jedno od najmondenskijih letovališta Turske. Ovo elegantno primorsko mesto poznato je po živopisnoj marini ispunjenoj jahtama, uskim kamenim ulicama, restoranima sa pogledom na more i atmosferi koja spaja mediteranski šarm i savremeni luksuz. Dani ovde prolaze u laganom ritmu kupanja i uživanja na suncu, dok večeri donose šetnje uz obalu, miris mora i svetla grada koja se reflektuju na površini Egejskog mora.

U takvom ambijentu nalazi se Vogue Hotel Supreme Bodrum 5★, ekskluzivni hotel na obali Bodruma koji gostima nudi spoj savremenog dizajna, vrhunske gastronomije i velikog izbora sadržaja za zabavu i opuštanje.

Hotel se nalazi u mestu Torba, oko 8 km od centra Bodruma i oko 27 km od aerodroma u Bodrumu, na lokaciji koja omogućava miran boravak uz more, ali i jednostavan pristup živopisnom centru ovog poznatog letovališta.

Vogue Hotel Supreme Bodrum prostire se na impresivnoj površini od 400.000 m². Otvoren je 2013. godine, a poslednji put renoviran tokom 2022–2023. godine. Kompleks raspolaže sa 782 smeštajne jedinice, uključujući 52 vile, raspoređene u glavnoj zgradi i u bungalovima. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Veranda, četiri à la carte restorana sa italijanskom, ribljom, turskom i azijskom kuhinjom, 10 barova, četiri otvorena bazena, kao i luksuzno opremljeni Spa centar i fitness centar.

Hotel raspolaže prostranom plažom sa svetlim peskom dugom 650 metara, kao i privatnim delom plaže od 100 metara namenjenim gostima smeštenim u vilama. Uz plažu se nalaze i dve platforme za sunčanje, dok su ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu dostupni bez doplate, omogućavajući gostima potpuni komfor tokom boravka na moru.

Smeštajne jedinice su moderno opremljene i pružaju visok nivo udobnosti. Svaka soba poseduje set za čaj i kafu, centralnu klimu, SAT TV, mini bar, Wi-Fi internet, fen za kosu, sef, telefon, papuče i bademantil, dok većina soba ima balkon ili terasu sa pogledom na hotelski kompleks ili okolinu.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, koja obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru i noćnu večeru po principu samoposluživanja, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića prema hotelskim pravilima. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju i specijalizovani restorani: Nisk 24, Loco (italijanska kuhinja), Radika (turska kuhinja), Marola (riblji specijaliteti), Toranaga (teppanyaki) i Saia (roštilj). Ponudu dodatno upotpunjuju 10 barova, poslastičarnica, užine tokom dana, sladoled i tradicionalne turske palačinke.

Poseban akcenat stavljen je na sadržaje namenjene porodicama sa decom. Najmlađim gostima na raspolaganju su luna park, 8D bioskop, dino park, igralište i prostrani dečiji mini club koji se prostire na 2.500 m² i organizovan je po uzrastima. U okviru njega nalaze se pozorište, soba za ples i restoran prilagođen deci. U sklopu kompleksa nalazi se i Candyland aqua park sa ukupno 25 tobogana, od kojih je 12 namenjeno odraslima, a 13 deci, što ga čini jednim od najzanimljivijih zabavnih sadržaja u ovom delu Bodruma.

Za goste koji žele dodatno opuštanje, hotel nudi bogat Spa centar dekorisan u orijentalnom stilu, koji se prostire na 3.000 m². Spa centar obuhvata parno kupatilo, saunu, jacuzzi, tursko kupatilo (hamam) i moderno opremljen fitness centar, pružajući idealne uslove za relaksaciju i obnovu energije.

U elegantnom ambijentu Bodruma i uz vrhunske sadržaje koje nudi Vogue Hotel Supreme Bodrum 5★, odmor dobija potpuno novu dimenziju – spoj mediteranskog pejzaža, luksuza i bezbrižnog uživanja na obali Egejskog mora.



Za rezervacije kreirane do 25.03. moguće je ostvariti popust do 40% za boravke tokom sezone 2026. godine u hotelu Vogue Supreme Bodrum 5★. Dodatna pogodnost za porodice odnosi se na rezervacije kreirane do 31.03, kada je obezbeđen besplatan boravak za dvoje dece do 12 godina (11,99) u Superior Land View sobi.

