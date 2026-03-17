Smrdibube zaziru od jednog mirisa koji gotovo svako već ima pri ruci u kuhinji. Uz jednostavan prirodni trik moguće je sprečiti njihovu najezdu i sačuvati dom od neprijatnih susreta.

Iako se zima polako povlači, u mnogim stanovima počinje sezona koju niko ne dočekuje sa radošću.

Upravo krajem februara ove naporne bube izlaze iz svojih zimskih skrovišta - pukotina u zidovima, kutija za roletne i stare drvene građe. U potrazi za toplotom i svetlom često završavaju u unutrašnjim prostorijama, pa ih iznenada primetimo na zavesama, posteljini ili kuhinjskim površinama.

Ako želite da izbegnete da se trajno usele, ključno je reagovati na vreme. Proleće za njih znači aktivnu potragu za novim zaklonom, a vaš dom može im delovati kao idealno mesto. Mnogi tada posegnu za insekticidima, ali postoje i jednostavnija i prirodnija rešenja.

Počela najezda smrdibuba Foto: Kurir TV

Iskusni domaćini znaju da smrdibube imaju izuzetno osetljiv njuh i da postoje mirisi koje ne podnose. Upravo na toj njihovoj slabosti zasniva se metoda koja deluje kao nevidljiva zaštitna zona oko doma.

Prirodni način zaštite bez hemikalija

Tajna je u aromama koje ih odbijaju. Prema iskustvu iz prakse, intenzivan miris mente i belog luka posebno im smeta.

Umesto borbe po kući, efikasnije je postaviti mirisnu barijeru na mestima kroz koja najčešće ulaze. Nekoliko čenova belog luka pored vrata i prozora ili komadić vate natopljen eteričnim uljem mente može napraviti veliku razliku.

Beli luk tera smrdibube Foto: Aexander Romanov / Alamy / Profimedia

Takav pristup snažno deluje na njihova čula, pa instinktivno biraju drugo mesto za boravak. Čim osete aromu, povlače se i izbegavaju prostor koji doživljavaju kao nepovoljan.

Šta uraditi ako se ipak pojave

Ako se neka ipak nađe u stanu, najvažnije je ostati smiren. Gnječenje ili nagli pokreti podstiču ih da ispuste neprijatan miris po kojem su dobile ime.