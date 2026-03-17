Brzo i lako plaćanje za gorivo, uz uštedu: Nova akcija na benzinskim stanicama NIS-a
Vozače u Srbiji do 23. marta očekuje nova pogodnost na benzinskim stanicama NIS-a – one koji plate bankarskom aplikacijom uz korišćenje IPS metode očekuje popust od 5 dinara po litru na sva goriva.
Uštede se ostvaruju jednostavno. Dovoljno je da račun platite mobilnim telefonom koristeći opciju „IPS pokaži“ u bankarskoj aplikaciji ili putem aplikacije Drive.Go uz IPS način plaćanja. Generisani QR kod na telefonu pokažete kasiru, a popust se obračunava automatski, bez obzira na količinu natočenog goriva.
Dodatnu pogodnost imaju članovi programa lojalnosti „Sa nama na putu“, kojima se tokom trajanja akcije obračunavaju i redovni bonus poeni.
Vozačima tako ostaje samo da izaberu najbližu NIS Petrol ili Gasprom benzinsku stanicu i iskoriste priliku za uštedu, a za gorivo plate brzo i jednostavno, uz samo par klikova na telefonu.