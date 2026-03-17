Vozače u Srbiji do 23. marta očekuje nova pogodnost na benzinskim stanicama NIS-a – one koji plate bankarskom aplikacijom uz korišćenje IPS metode očekuje popust od 5 dinara po litru na sva goriva .

Uštede se ostvaruju jednostavno. Dovoljno je da račun platite mobilnim telefonom koristeći opciju „IPS pokaži“ u bankarskoj aplikaciji ili putem aplikacije Drive.Go uz IPS način plaćanja. Generisani QR kod na telefonu pokažete kasiru, a popust se obračunava automatski, bez obzira na količinu natočenog goriva.

Dodatnu pogodnost imaju članovi programa lojalnosti „Sa nama na putu“, kojima se tokom trajanja akcije obračunavaju i redovni bonus poeni.