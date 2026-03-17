Mnogi stari mobilni telefoni, godinama zaboravljeni u prašnjavim fiokama, u 2026. godini doživljavaju novu popularnost i postaju vredni kolekcionarski predmeti. Više nije reč samo o nostalgiji, već o pravom lovu na tehnološko blago. Zbog rastuće popularnosti retro tehnologije, telefoni iz prošlih decenija postali su traženi, a entuzijasti i kolekcionari spremni su da za njih plate pozamašne sume, piše Webnews.it.

Tržište tehnoloških kolekcionarskih predmeta poslednjih godina beleži snažan rast interesovanja za uređaje koji su nekad bili tek obični alati za komunikaciju. Mobilni telefoni koji se odavno ne proizvode više nisu samo deo istorije, već pravi kolekcionarski primerci koji postižu cene veće nego što bi mnogi očekivali. Neki modeli, zahvaljujući svojoj retkosti, prepoznatljivom dizajnu i istorijskom značaju, mogu dostići vrlo visoke iznose.

Upečatljiv primer je Nokija 8110, poznatija kao "telefon iz filma Matriks", koja je danas ikona pop kulture. Tu su i legendarna Motorola 8000iks (8000x), prvi pravi mobilni telefon koji je pokrenuo revoluciju, te Nokija 3310, koja je osvojila srca miliona svojom robusnošću i jednostavnošću. Iako su nekad bili sveprisutni, danas se smatraju retkostima za koje kolekcionari izdvajaju i stotine evra.

Stanje uređaja i originalno pakovanje ključni za vrednost

Vrednost starog mobilnog telefona ne zavisi samo od modela, već i od njegovog stanja. Savršeno očuvan uređaj, bez ogrebotina i sa originalnom bojom, vredi znatno više od oštećenog ili istrošenog primerka. Važna je i kompletnost: posedovanje originalne kutije, punjača i priručnika može značajno povećati cenu.

Kolekcionari posebno cene modele u izvornom stanju, pogotovo ako je reč o ograničenim serijama. No, nije presudna samo retkost, već i istorijski i kulturni značaj koji ti uređaji nose. Motorola Rejzer V3 (Motorola Razr V3), na primer, nije samo mobilni, već simbol elegancije i inovacije koji je definisao trendove ranih 2000-ih. Među najtraženijim modelima su i prva izdanja Ajfona (iPhone), koja su označila početak ere pametnih telefona.

S razvojem tehnologije moderni telefoni postali su izuzetno složeni, sa mnoštvom funkcija koje se retko koriste. Upravo zato stariji modeli, iako tehnički jednostavniji, pronalaze novi život među kolekcionarima. Njihova jednostavnost, dugotrajnost baterije i pouzdanost postali su privlačni onima koji traže povratak osnovama, daleko od stalne trke za najnovijom tehnologijom.

U tom kontekstu čak i satelitski telefoni poput Eriksona R290 (Ericsson R290) doživljavaju svojevrsni povratak interesovanja. Ti uređaji, nekad korišćeni uglavnom u ekstremnim uslovima ili na područjima bez signala, danas su postali simbol ekskluzivnosti koji traže ljubitelji stare tehnologije.

Nokia 3310 u 2026. godini vredi pravo malo bogatstvo

Isplativa investicija i skriveno blago

Za iskusnije kolekcionare tržište starih mobilnih telefona postalo je vrlo unosno. Mnogi uređaji koji su se nekad prodavali za sitniš danas mogu vredeti stotine, pa čak i hiljade evra. Modeli poput Nokije 3310 ili Motorole Rejzer smatraju se pravim relikvijama, a cene im rastu kako postaju sve ređi.

Stoga, ako imate sreće i posedujete jedan od ovih uređaja, možda je pravo vreme da ga izvučete iz fioke. Čak i ako telefon nije ispravan, njegova estetska vrednost ili retkost mogli bi ga učiniti vrednim kolekcionarskim predmetom. Ko zna, možda se u 2026. godini stara Nokija 8110 zaboravljena u uglu može prodati za iznos koji niste mogli ni da zamislite.