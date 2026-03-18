U svim krajevima Srbije postoje brojni običaji vezani za sahrane i predmete koji se stavljaju u kovčeg pokojnika, a Srpska pravoslavna crkva kroz Trebnik jasno ističe šta se u sanduku treba ostaviti.

Trebnik je liturgijska knjiga u kojoj su propisana pravila za opelo i pogreb vernika, a u njoj su navedeni predmeti koji imaju isključivo duhovno i simbolično značenje.

Crkvena pravila

Srpska pravoslvna crkva ističe da se u kovčeg pokojnika stavljaju venčić i ikona Hrista Spasitelja.

- U ruke monaha i mirjana stavlja se ikona Hrista Spasitelja, kao znak da su Njemu predali svoju dušu. Pre polaganja tela u kovčeg, kako samo telo, tako i kovčeg, spolja i iznutra, krope se svetom vodom. Na čelo pokojnika polaže se venčić sa predstavom Gospoda Isusa Hrista, Bogomajke i Preteče, kao i tekstom "Trisvete pesme". Venčić označava da je umrli vojnik Hristov koji je časno ostavio polje podviga. Telo pokojnika se odozgo pokriva sveštenim pokrovom, u znak toga da se umrli, kao verujući i osvećen Svetim Tajnama, nalazi pod pokroviteljstvom Hristovim - propisano je.

Narodni običaji

U mnogim krajevima Srbije postoje različiti narodni običaji o predmetima koji se stavljaju u kovčeg pokojnika, a porodice često u sanduk polažu lične stvari pokojnika.

Negde su to novac, sat, nakit, rakija ili hleb, ali sve se to vezuje za narodna verovanja i sujeverja.

U pojedinim mestima zadržao se i običaj da porodica pokojniku spakuje malu torbicu sa ličnim predmetima, pa i cigaretama ili drugim stvarima koje je koristio svakodnevno u životu.

Religija piše kako svaka porodica u Srbiji ovaj običaj poštuje na svojstven način.

