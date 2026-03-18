Venčanja su za mnoge jedan od najvažnijih dana u životu, ali poslednjih godina postala su i ozbiljan finansijski izazov za mladence.

Organizacija svadbe često uključuje niz troškova, od najma sale ili restorana, fotografa i snimatelja, do benda ili DJ-a, dekoracija, venčanice, odela i brojnih drugih detalja koji taj dan treba da učine posebnim.

Cene su pritom znatno porasle, pa mnogi parovi za proslavu izdvajaju hiljade, pa i desetine hiljada evra.

Foto: Shutterstock

Upravo zbog toga često se pokreće pitanje može li se barem deo tog iznosa "vratiti" kroz svadbene poklone gostiju. O toj temi nedavno se povela zanimljiva rasprava na Reditu, gde je jedan korisnik postavio pitanje koje je podstaklo brojne komentare:

"Koliko ste profitirali na sopstvenom venčanju?"

"Kad se svi troškovi i pokloni saberu i oduzmu, koliko ste nakon venčanja bili u plusu/minusu? Slobodno dajte i više informacija, tipa koliko je bilo gostiju, kakvu hranu ste uzeli (sledovi, bife) itd.", napisao je jedan muškarac iz Hrvatske na Reditu.

"Minus od 4.000 evra"

U komentarima su se javili brojni Hrvati ali i Srbi, a jedna je poručila: "Kumovi i mi. Počastili ih koktelima i večerom u jednom fensi restoranu, nisam brojala, ali rekla bih da smo ostali na nuli. Bilo odlično".

Jedan korisnik je komentarisao: "Venčanje uskoro, pretpostavljam minus od 4.000 evra. Pedesetak gostiju."

"Profitiraš jedino nakon svadbe"

Potom se javila jedna Hrvatica koja je otkrila, po njoj, jedini način kako se "profitira" nakon svadbe:

"Profitiraš jedino ako ostaneš s tom osobom u braku jer ako se rastaneš uzalud vam bila svadba i kakvo profitiranje?? Ko ulazi s tom mišlju bolje da se ne ženi".

"Oko 8.000 evra u plusu - 130 gostiju"

Druga joj je korisnica odgovorila: "Evo, upravo sam i ja to htela da kažem".

Jedan korisnik iz Srbije se začudio: "Ljudi broje koliko su u plusu ili minusu nakon svadbe?!"

Ubrzo mu je stigao odgovor: "Pa pre svadbe sve kaparišeš godinu unapred (nas su kapare izašle ukupno 2.000 evra za sve).

Dan nakon svadbe brojiš koverte i ideš taj dan sve da platiš (torta, bend, sala, fotograf…). Žena i ja, oko 8.000 evra u plusu kad smo sve sledeći dan platili, ali imali smo malo gostiju (130). Niko nam od roditelja nije plaćao svadbu. Znam da mnogima roditelji plate pa im svi pokloni iz koverti ostanu."

Ima još onih koji su "zaradili"

Foto: Shutterstock

Svoja iskustva podelili su i ljudi koji su uspeli da ostanu u plusu nakon velikog dana. Jedan korisnik je otkrio: "Prošle godine, oko 200 gostiju, ako odbijemo sve što smo ranije platili i dali za kaparu, ostali smo u plusu oko 5.000 evra".

Drugi piše: "2023, 180 gostiju, u plusu oko 10.000 evra".

Treći dodaje: "Profitirali oko 32.000 evra. Bilo je 430 gostiju."

"Bili smo u plusu oko 10 hiljada. Svadba je bila 2023. Imali smo klasičnu večeru s menijem (hladno predjelo, supa, glavno jelo, jagnjetina i prase u ponoć i gulaš pred jutro). Imali smo 230 gostiju", komentarisao je jedan Hrvat.

"170 gostiju - Završili smo na nuli"

Ipak, javili su se i oni koji nisu uspeli da zarade:

"2024, 130 gostiju. Bili smo na nuli. Zagreb",

"170 gostiju, završili na nuli. Trošak 16.500 evra",

"100 ljudi, 2023, minus 8 hiljada",

"Oko 180 ljudi. Tri dana slavlja. Platio smeštaj za njih 60 sa strane, doduše po povoljnoj ceni kod prijatelja koji ima hotel. Minus oko par hiljada evra. Ne znam odakle ljudi mogu da zarade na tome. Eventualno ako roditelji poklone ogroman novac jer uz sve troškove (venčanica, foto-video, bend, sala, momačko, devojačko veče, pozivnice, rent-a-car, cveće, kićenje sale i kuće, hrana i piće za doma itd.) nema šanse da se pokrije s onih par stotina evra koje većina gostiju donese", pisali su ljudi.