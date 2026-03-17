Podigao sam dva kredita, jedan u septembru prošle, a drugi u februaru ove godine. Krenuo sam u Nemačku da pogledam automobil kojih bih hteo da kupim. Poneo sam tačno 10.000 evra u kešu, ni cent više, i nagrabusio sam na mađarskoj granici.

Ovo za Kurir priča A. M. iz Lajkovca koji je cele noći sa putnicima iz autobusa, među kojima je bilo i dece, bio na granici čekajući kaznu jer carini prethodno nije prijavio gotovinu koju nosi sa sobom.

- Krenuo sam autobusom sinoć u 21 sat iz Beograda ka Beču. Stižemo na mađarsku granicu. Prolazim kontrolu i na skeneru skidam torbicu gde je bio novac. Cariniku sam rekao da je unutra novac tačno 10.000 evra u kešu. Objasnio sam da je novac od kredita što sam i pokazao u aplikaciji banke. Ni cent preko nije bilo - priseća se A. M. i dodaje:

- Odatle su me odveli u neku sobu i prebrojali 100 novčanica, ukupno 10.000 evra. Novac su stavili u kovertu i otišli. To se dešavalo pola sata posle ponoći. Čekao sam tri sata. Nisu zadržali samo mene, već su i vozaču oduzeli saobraćajnu i ceo autobus sa decom i starim ljudima je čekao. Bilo mi je strašno neprijatno. Pitali smo njih da puste, međutim, nisu hteli.

Srbin je nosio 10.000 evra u kešu Foto: Shutterstock

Uzeli 1.000 evra

Situacija se rešila, kako kaže, u zoru.

- Tu su bili i otac i sin koji su imali 11.150 evra u kešu. Bili su u istom problemu. Čovek je objašnjavao da su oni iz iste kuće, nose isto prezime, da je iznos podeljen na pola, ali nisu uvažavali to. Izrekli su im kaznu. Deset odsto od ukupnog iznosa. Meni su onda uzeli 1.000 evra jer nisam prijavio onih 10.000 i da mi je to kazna. Bio sam u šoku, to je otimačnina, jer sam dao izjavu o poreklu novca, naveo svoja primanja i pored toga su me kaznili. Nisam imao ni cent preko. Obratio sam se našem Ministarstvu unutrašnjih poslova, čekam odgovor. Nastavio sam put dalje, videću šta ću i da li ću kupiti automobil.

Obavezna prijava

Podstimo, Kurir je nedavno pisao o pravilima Uprava carine Srbije, koja kažu da fizička lica mogu slobodno da unesu u zemlju strani gotov novac, platne kartice i čekove u stranoj valuti, ali postoje jasne obaveze prijavljivanja kada je reč o većim iznosima.

Svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu Srbije i sa sobom nosi 10.000 evra ili više u gotovini ili drugim fizički prenosivim sredstvima plaćanja dužno je da taj iznos prijavi carinskim organima na graničnom prelazu.